FOTO Ancora un successo per la Sagra della Castagna a Montefiore

Montefiore Conca

| 09:17 - 28 Ottobre 2019

Fila alla cassa delle caldarroste, foto Ballante.

Ultima domenica di ottobre e ultima giornata della Sagra della Castagna 2019 a Montefiore Conca. Tantissima gente nell'ultima domenica della Sagra della Castagna a Montefiore Conca per tutto il giorno, ma soprattutto nel pomeriggio ha saturato le vie, anche per andare alla Rocca e nella piazza principale.

Tante bancarelle che vendevano prodotti di stagione erano presenti per le vie di Montefiore Conca, come pure prodotti locali come formaggi, miele, ecc.

Tantissima gente in fila per tutto il pomeriggio alla cassa per acquistare le caldarroste da consumare subito con un buon bicchiere di Sangiovese o di cagnina . Per quanto riguardava il Sangiovese o il Trebbiano, venivano addirittura prelevati direttamente dalla fontana del paese che per l'occasione era stata fornita di rubinetti supplementari.

Un complesso ha allietato per buona parte del pomeriggio tutti i presenti nel paese ma la piazza di fronte al palco si è gremita all'inverosimile solo al momento che è salito sul palco Bicio, il barzellettiere pesarese che ormai lo chiamano a ravvivare le feste in molti paesi anche nel riminese.

Bicio ha intrattenuto il pubblico presente per oltre mezz'ora con una serie interminabile di barzellette che hanno fatto ridere tanta gente tributandogòi lunghi applausi.

Al termine dell'esibizione, Bicio ha voluto fare una foto con una signora di nome Rita con suo marito Gaspare, che ha individuato fra i tanti presenti, perchè l'ha vista ridere tantissimo durante il suo spettacolo.

Amato Ballante