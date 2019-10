Fiera del Tartufo di Sant'Agata: si pensa anche alla giornata di sabato

Attualità

Sant' Agata Feltria

| 09:08 - 28 Ottobre 2019

Piazza di Sant'Agata Feltria invasa dai visitatori.

Sant'Agata Feltria letteralmente invasa da turisti per la Fiera Nazionale del Tartufo. Le domeniche di ottobre hanno regalato splendide giornate ai numerosissimi partecipanti alla 35esima edizione della storica fiera. Un successo sottolineato anche da Franco Vicini, assessore alle Attività Produttive del comune, che lancia una proposta per il futuro della manifestazione. "La sfida per il prossimo anno" dice "sarà quella di far debordare il tradizionale evento anche nella giornata di sabato". La massicia presenza di partecipanti provenienti da tutta Italia ha contribuito a rendere ancora più partecipata questa edizione.



"Abbiamo avuto ospiti non solo da Rimini, ma anche dal resto della regione, dal Veneto, da Napoli, dalla Puglia e dalla Valle d'Aosta" racconta l'assessore. Merito del lavoro degli organizzatori e dei volontari ma anche di importanti investimenti in termini di promozione. "Abbiamo 'martellato' gli italiani acquistando 7 passaggi pubblicitari al giorno sulla Rai, oltre alle consuete collaborazioni promozionali con Radio Bruno e altre realtà. Questo investimento, non esente da rischi, ci ha portato ad una grande visibilità ed ha pagato in termini di ritorno, con partecipanti provenienti da tutta la penisola". L'aumento di questo bacino di visitatori porta alla proposta fatta dall'Assessore Vicini: valutare di allargare l'evento anche alle giornate di sabato di ottobre. "Una opportunità per coinvolgere anche le amministrazioni vicine, per avviare una collaborazione istituzionale più attiva." dice l'assessore "Sono tante le realtà economiche limitrofe che traggono benefici dalla Fiera, quindi perché non collaborare più attivamente



tutti e far diventare la manifestazione ancora più grande?" All'indomani della Fiera già si pensa al prossimo evento "Il Paese di Natale" per gli appassionati dei tradizionali mercatini natalizi. Il gruppo di lavoro sarà già all'opera all'indomani della chiusura della Fiera per partire con l'organizzazione già dal 24 novembre."Il turismo è una risorsa non solo poetica ma anche economica" dice l'assessore "e la collaborazione tra realtà limitrofe può solo portare benefici a tutti. Credo molto nella possibilità di ampliare la Fiera Nazionale del Tartufo. Non abbiamo ancora un'idea precisa, probabilmente dovremo fare più e più tentativi ma alla fine una cosa è certa: ci riusciremo!"