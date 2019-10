Rompe il vetro e ruba da un'auto, inseguito dal proprietario e arrestato dai Carabinieri

Cronaca

Cattolica

| 08:26 - 28 Ottobre 2019

Spacca il vetro di un'auto, ruba un giubbotto ed un mazzo di chiavi ma viene inseguito dal proprietario. Sabato pomeriggio i Carabinieri di Cattolica hanno arrestato in flagranza un campano, senza fissa dimora. L'uomo aveva preso di mira un'auto parcheggiata in via Garibaldi. Dopo aver spaccato il finestrino aveva sottratto giubbotto e chiavi ed aveva provato a fuggire. Il proprietario, un riminese residente a Riccione, ha visto la scena, ha avvisato il 112 cercando intanto di bloccare il ladro. I Carabinieri sono arrivati subito fermando la collutazione appena iniziata. Il malvivente è stato bloccato ed identificato. Sarà processato per direttissima.