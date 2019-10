Rimini, porta la droga al figlio in carcere. Arrestata durante il colloquio insieme al fratello del detenuto

Cronaca

Con la droga nascosta addosso e l'odore coperto da profumo e deodorante, mamma e figlio sono entrati in carcere a Rimini. L'intenzione dei due era di dare marijuana all'altro figlio di lei detenuto. Non è andata bene ai due che sono stati scoperti da un agente di Polizia Penitenziaria sabato pomeriggio. Lo stupefacente consegnato al detenuto, e occultato in una scarpa, era di circa 18 grammi. La scena non è sfuggita ad un agente che ha bloccato i due mentre il figlio detenuto è stato perquisito. Secondo quanto ricostruito i due sono riusciti a superare i controlli perché la droga era nascosta negli slip del fratello.

Sono in corso indagini per capire se lo stupefacente era per uso personale o sarebbe servito per uno spaccio "interno" al carcere. Madre e figlio, di nazionalità albanese, residenti a Rimini, difesi dall'avvocato Massimiliano Orrù, si trovano ora ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.