Pesca: al Lago Riviera di Viserba è partito il Campionato Provinciale Aics

Sport

Rimini

| 06:50 - 28 Ottobre 2019

Pesca Aics Lago Riviera Viserba.

Dopo aver consegnato i titoli provinciali Aics per i Ragazzi , al Lago Riviera di Viserba l’omonima Società di pesca ha organizzato la prima prova ( delle dieci in programma) del Campionato Provinciale Aics di Pesca 2019/20 ,nella giornata di Domenica 27 Ottobre. Dopo le tre ore di pesca al termine delle operazioni di pesa vittoria finale per la giovane Giulia Arcangeli ( Campionessa uscente) davanti a Dario Medardi e Luca Squadrani.Le prossime prove del 2019 saranno in programma nelle giornate di Domenica 10,17 e 24 Novembre e 01 Dicembre.Questa la classifica finale ( prime posizioni) della 1° prova del Campionato Provinciale Aics di pesca 2019/20 Lago Riviera di Viserba,con la collaborazione della Maver : 1° Giulia Arcangeli punti 29.700;2° Dario Medardi punti 23.750; Luca Squadrani punti 23.00;4° Silvano Cangini punti 15.450;5°Luca Barbiani punti 13.100;6°Ilaria Berardi punti 12.550;7°Eleonora Bronzetti punti 11.900; 8°Davide Arapi punti 11.350;9°Eugenio Ucci punti 11.150;10° Sara Medardi punti 11.000.Direzione evento Nicola Cerni.Nella foto un momento del dopo gara al Lago Riviera.(Fabio Berardi)