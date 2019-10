Sport

Rimini

| 01:20 - 28 Ottobre 2019

Sconfitta per l'Emanuel Riviera Volley nel derby di Faenza.

Sconfitta per l’Emanuel Riviera Volley nel derby di Faenza contro la Fenix Faenza per 3-1. Per la squadra manfreda è il primo successo in serie B2.

Tirato il primo set ma perso dalle riminesi per 25-21; il secondo si è chiuso sul 25-17 a causa di troppi errori a muro e in difesa da parte della formazione di Caliendo. Riscatto Emanuel nel terzo set per 25-17 con una bella reazione di carattere. Nuovo ko nel quarto parziale per 25-15.