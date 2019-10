Volley A2 femminile, per la Omag quarto sigillo: 3-0 al Montale

Sport

San Giovanni in Marignano

| 00:36 - 28 Ottobre 2019

La squadra dell'Omag.

Quarto sigillo per la Omag San Giovanni in Marignano: 3-0 all’Exacer Montale e consolida il primato solitario in classifica, complice il tie break del big match di questa giornata tra Soverato e Pinerolo, vinto dalle “cavallucce marine”. Le marignanesi partite con i favori del pronostico, nei primi due set molto equilibrati passano di misura mentre nel terzo primeggiano sulla formazione rivale grazie ad una prestazione corale, mostrando grande carattere e determinazione. Ottima prestazione di Decortes (19 punti i suoi) e di Bresciani (mvp di giornata).

Il primo parziale scivola sul filo dell’equilibrio con le squadre un pò contratte fino al 10 pari. Tre ace consecutivi di Lualdi costringono coach Tamburello al primo time out (13-10). Si riprende e, prima Saguatti, poi Decortes, portano a 5 le lunghezze di vantaggio (15-10). Qualche errore di troppo in casa Omag e Montale è di nuovo sotto (17-15). Le Marignanesi ristabiliscono immediatamente le distanze ma le Emiliane non ci stanno a mollare. Saja chiama time out sul 19 a 18. Un errore di Aguero al servizio ed un lungo scambio concluso da Saguatti servono a riportare la Omag a +3, con Tamburello che ferma il gioco (21-18). E’ Salì Coulibaly che guadagna 4 set point dopo aver rilevato Pamio. La stessa Coulibaly chiude il set (25-21).

La Omag di nuovo in campo con Coulibaly al posto di Pamio. Lunghi scambi e belle giocate fanno da preludio di questo secondo set, con Montale che conduce le danze e la Omag che insegue. Quando il “gap” comincia ad essere sostanzioso coach Saja tenta di ridare ordine chiamando il primo discrezionale (7-10). Una ispirata Decortes ed un ottimo lavoro di Coulibaly rimettono il set in parità (15-15). Troppi errori soprattutto al servizio e Montale si ritrova a condurre per 18 a 21. Saja ferma il gioco. Il tempo di un punto per Lualdi e questa volta è Tamburello che richiama a sè la squadra: 19-21. Prima Saguatti poi Decortes con un ace rimettono il set in parità (21-21). A Gentili risponde Saguatti e Pamio rileva Coulibaly sul 22 pari. Attacco fuori di Gentili e Tamburello riferma il gioco: 24-22 Ci pensa Pamio a chiudere il set (25-22).

Nel terzo parziale parte subito forte la Omag con Saguatti che va a segno due volte e porta le marignanesi sul 3-0. Accorcia Montale con Fronza, ma questa volta scendono in cattedra Lualdi e Pamio. Obiettivo sfatare il tabù terzo set (8-4). Time out Montale. Il vantaggio si fa sempre più corposo e Tamburello manda in campo Bellini (17-10). Tutto facile per la Omag che ingrana la quarta e veleggia verso l’epilogo del match (19-13). E’ un errore di Blasi al sevizio che regala 8 match point alla Omag. Chiude Gray al secondo tentativo (25-18).



Tabellino

OMAG S.GIOV. IN MARIGNANO - EXACER MONTALE 0-3

OMAG S.GIOV. IN MARIGNANO: Battistoni 1, Pamio 9, Gray 4, Decortes 19, Saguatti 11, Lualdi 11, Bresciani (L), Coulibaly 4. Non entrate: De Bellis, Bonelli, Mandrelli (L), Mazzon, Pinali. All. Saja, vice Zanchi.

EXACER MONTALE: Saveriano 3, Brina 7, Fronza 7, Aguero 7, Gentili 7, Bici (L), Giovannini 6, Blasi, Bellini, Tosi. Non entrate: Buffagni (L), Sandoni, Luketic, Migliorini. All. Tamburello, vice Zagni.