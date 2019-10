Basket C Silver, niente da fare per i Titans a Montemarciano: 69-56

Sport

| 00:29 - 28 Ottobre 2019

La squadra dei Titans.





Niente da fare per i Titans a Montemarciano. I ragazzi di coach Padovano sono sconfitti 69-56 da una squadra alla sua quarta vittoria in cinque incontri. Per San Marino in doppia cifra Andrea Raschi con 10 punti, 9 i rimbalzi di Tommaso Felici.



PRIMO QUARTO. Parte molto bene, la Tiss’ You Care. 0-5 sul tabellone di Montemarciano, ma non solo: difesa, attenzione sui particolari e tanta determinazione in questa quinta giornata di regular season. I padroni di casa poi si riassestano dopo un timeout e attaccano la partita in maniera diversa: ne viene fuori un break di 9-0 che manda a tabellone il 9-5 e costringe i Titans a inseguire. Di lì si viaggia punto a punto con Montemarciano avanti fino a che, in chiusura di quarto, un minibreak sigillato dalla tripla di Gaspari manda i nostri avanti di un’incollatura (14-16 al 10’).



SECONDO QUARTO. Lo start del secondo parziale è, come nel primo, favorevolissimo ai ragazzi di coach Padovano, con la lieve ma importante differenza che funziona anche meglio l’attacco, oltre alla difesa. Il parziale di 10-2 lancia la Tiss’ You Care in doppia cifra di margine (16-26). Titans anche con la palla per andare a +12, che però viene persa. Nel possesso successivo Schiavoni segna da tre per Montemarciano e cambia tutto: i locali piazzano il 7-0 e allungano il parziale fino al 17-5 che li manda all’intervallo sul 33-31 con bomba allo scadere di Tagnani.



TERZO QUARTO. Di ritorno dagli spogliatoi a partire meglio sono i marchigiani, che sfruttano bene alcuni viaggi in lunetta. La Tiss’ You care fatica ad andare a referto, tanto che nei primi cinque minuti gli unici punti arrivano da due liberi di Sorbini (43-33 al 25’). Tagnani è inarrestabile e segna 13 punti nel solo terzo parziale, col tabellone che al 30’ segnala però di un match ancora giocabile (53-45).



QUARTO QUARTO. A decidere la partita ci pensano i primi cinque minuti dell’ultimo periodo, con San Marino a faticare a segnare e con Montemarciano a volare via sul 65-49. La gara si chiude sostanzialmente qui, coi Titans a contenere il parziale nei minuti conclusivi del match.



Il tabellino

MONTEMARCIANO – TISS’ YOU CARE SAN MARINO 69-56

MONTEMARCIANO: L. Savelli 9, F. Savelli 6, Conti 6, Mosca 4, Pasquinelli 7, Sebastianelli 2, Carloni, Schiavoni 10, Tagnani 25, Di Battista. All.: Luconi.

TISS’ YOU CARE: Sorbini 7, Macina 2, Ugolini 7, Raschi 10, Saponi 8, Flan 9, Felici 6, Semprini 4, Gaspari 3, Palmieri, Alviti, Torelli. All.: Padovano.

Parziali: 14-16, 33-31, 53-45, 69-56.