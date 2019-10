Calcio Promozione, il Gabicce Gradara espugna Filottrano: 0-1. Decide Donati

Sport

Gabicce Mare

| 21:39 - 27 Ottobre 2019

Le due squadre a centrocampo (foto Fb Filottranese).

Il Gabicce Gradara centra la seconda vittoria esterna del campionato espugnando con merito il campo della Filottranese per 0-1. La rete al 6' del primo tempo ad opera di Donati che ha finalizzato al meglio una azione iniziata sulla sinistra da Vegliò e rifinita da par suo da Bastianoni il quale ha servito un assist d'oro all'attaccante arrivato da poco dalla Marignanese. Il suo tito al volo non ha perdonato il portiere avversario

Il Gabicce Gradara, ancora senza Vaierani e Innocentini e Fabbri a mezzo servizio (è entrato nel finale) avrebbe potuto raddoppiare sfruttando meglio certe situazioni di gioco con Vegliò e Bacchielli, ma l'occasione più nitida è capitata sul finire di frazione a Bastianoni che ha sparato addosso al portiere. La Filottranese, invece, si è vista poco.

Nella ripresa il forcing della squadra di casa è costante ma la difesa della squadra di Scardovi con ordine riesce a sventare la minaccia prevalentemente causata da mischie su cui il portiere Celato non si è fatto sorprendere risultando decisivo su un tiro da fuori di Carboni con una parata in tuffo alla sua destra.

Soddisfatto il tecnico Scardovi: “Bella prova di carattere della squadra che ha interpretato bene la partita – dice il tecnico – Abbiamo creato altre occasioni per chiudere i conti nel primo tempo, purtroppo ci è mancata la lucidità necessaria nella ripresa per sfruttare al meglio gli spazi che si sno aperti: abbiamo pagato una certa stanchezza. Abbiamo dimostrato buona solidità difensiva e questo è importante. Ora dobbiamo dare continuità, comunque la squadra è in crescita”. Il Gabicce Gradra in classifica ha 9 punti con Villa San Martino, Cantiano, Vallesina. Domenica al Magi (14.30) sfida interna contro il Valfoglia a quota 12.

Il tabellino

FILOTTRANESE: Sollitto, Severini (89' Nitrati), Carnevali, Carboni, Marino, Belelli, Romanski, Cercaci (67' Dignani), Moschini, Santoni (58' Nicoletti Pini), Focante (48' Strappini) A disp. Balianelli, Aquili, Monachesi, Storoni All. Giuliodori

GABICCE GRADARA: Celato, Ciamaglia (64' Pedini), Costa, Grassi, Passeri, Sabattini, Bastianoni (73' Freducci), Grandicelli, Donati (80' Fabbri), Veglio' (89' Marcolini), Bacchielli (64' Galli). A disp. Bulzinetti, Granci, Carburi, Magi All. Scardovi

Arbitro: Ercoli di Fermo

Reti: 6' Donati

Note: Ammoniti Sabattini, Carboni, Pedini. Espulso al 92' Grandicelli.