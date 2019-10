Basket C Silver, il Bellaria passa sul parquet del Rebasket: 73-83. E' secondo

Sport

Rimini

| 21:22 - 27 Ottobre 2019

Il lungo Foiera si è dimostrato ancora una volta leader.

Il Bellaria Basket espugna con pieno merito il parquet di Castelnovo Sotto battendo il Rebasket per 83-73 in un match equilibrato in cui però la squadra di Maghelli ha sempre tenuto in mano esprimendo un basket frizzante giocato a buon ritmo: oltre al solito Foiera, la cui esperienza si è fatta sentire e non solo sotto i tabelloni, hanno risposto bene anche i giovani in gran vena. Già nella prima frazione il Bellaria si è portato sul +8 (17-9), margine che ha mantenuto nel secondo, per arrivare al +14 del terzo (50-36) e al + 15 (82-67) delle fasi finali, respingendo tutti i tentativi di rimonta dei padroni di casa. Il Bellaria non si è scomposto e di nuovo ha allungato il passo con autorità. Molto positiva la prestazione di Giovanardi già nel primo tempo in doppia cifra (16 punti) come Rossi (10). Alla fine saranno quattro i giocatori romagnoli in doppia cifra: Oltre a Giovanardi e Rossi, Mazzotti e Foiera. Tra i padroni di casa bene Defant (22 punti) e Putti (15 punti). Ora il Bellaria è secondo in classifica con 8 punti alla pari di Novellara, Fidenza e Argenta.



Il tabellino



Rebasket- Bellaria Basket 73-83



Rebasket: Bonifazi 6, Cantagalli 2, Azzali 7, Castagnaro 6, Defant 22, Pezzi 13, Putti 15, Vezzali, Foroni, Zecchetti 2. Ne. Barazzoni, Bellocchi. All. Casoli



Bellaria Basket: Ferrari 2, Mazzotti 12, Cruz 6, Gori, Curi ne, Rossi 21, Giovanardi 23, Foiera 19, Curi, Montanari, Jose, Santoro. Ne. Berardi. All Maghelli



Arbitri: Femminella – Del Rio di Reggio Emilia



PARZIALI: 16-20; 33-45; 55-63