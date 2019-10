Grande affluenza per le visite guidate gratuite al Teatro Galli di Rimini

Attualità

Rimini

| 17:45 - 27 Ottobre 2019

Teatro Galli di Rimini: le file di visitatori.

Una grande risposta di pubblico questa mattina (domenica 27 ottobre) per le visite guidate gratuite agli spazi del Teatro Galli, regalate alla città in occasione della giornata di festa organizzata per celebrare il primo anno di attività del Teatro e che sta proseguendo in queste ore con appuntamenti musicali e visite libere all'area multimediale. Una affluenza massiccia, a testimonianza dell’affetto e della curiosità della città verso il ritrovato spazio culturale, che ha spinto l’amministrazione comunale ha bissare l’iniziativa: anche domani, lunedì 28 ottobre, giorno esatto del compleanno del Teatro, ci sarà la possibilità di effettuare visite guidate gratuite, a partire dalle 17 fino alle 23. Anche in questa occasione, per iscriversi alla visita basterà recarsi direttamente in teatro.