Calcio D: Sammaurese sconfitta 2-0 in casa del Ciliverghe

| 17:40 - 27 Ottobre 2019

L'esultanza del n.9 Confalonieri dopo il raddoppio (dalla pagina Fb del Ciliverghe Calcio).

Ciliverghe - Sammaurese 2-0

(4-3-2-1): Valtorta; Avesani, Sanni, Belotti (43’ st Licini), Menni; Mozzanica, Faccioli (31’ st Ait Bakrim), Vignali; Franzoni, Comotti (28’ st Maspero); Confalonieri (42’ st Sola).A disp.: Magoni, Scalvini, Manu-Aning, Panelli, Miglio. All.: Carobbio.(4-1-4-1): Grasso; Merciari, Brighi, Lombardi, Nicoli (29’ st Costantini); Santoni; Camara G. (14’ st Mazzotti), Lisi (36’ st Rosti), Scarponi (42’ st Noschese), Camara I. (29’ st Solla); Pieri.A disp.: Ramenghi, Mingucci, D’Angeli, Diop. All.: Protti.: Cappai di Cagliari.23’ st Franzoni, 29’ st Confalonieri.espulso al 13' st Lombardi (doppia ammonizione), ammoniti Nicoli, Ait Bakrim.Sfida che non si può sbagliare per il Ciliverghe, c’è una classifica da smuovere ed un credito con la buona sorte da riscuotere per gli uomini di Carobbio reduci da tre passi falsi consecutivi immeritati. A Casa Cili l’avversaria di giornata è la Sammaurese, il tecnico ancora in piena emergenza infortunati ripropone il 4-3-2-1 con Confalonieri unica punta ed alle sue spalle la coppia Franzoni-Comotti. A centrocampo il metronomo è Faccioli all’esordio dal primo minuto in campionato.I padroni di casa partono forte, corti tra i reparti e aggressivi come non si vedeva da qualche partita ed al 6’ un diagonale dal limite di Vignali per poco non porta in vantaggio il Ciliverghe: la sfera lambisce il palo.Spinge forte il Ciliverghe ed un minuto dopo su un traversone dalla sinistra di Menni è Confalonieri a deviare di testa al centro dell’area, questa volta è la traversa ad essere sfiorata. Al 10’ si vede per la prima volta la Sammaurese: discesa di Nicoli sulla sinistra, sul cross buca la difesa del Ciliverghe e la sfera giunge a centro area a Pieri, il controllo del numero nove è buono, il tiro no con il pallone che finisce incredibilmente alto a tu per tu con Valtorta. Si passa al 16’ quando è Franzoni a provarci da fuori trovando la pronta risposta di Grasso; attento lo è anche Valtorta al 28’ sul tiro di Ismael Camara dal limite. I ritmi calano leggermente, il Ciliverghe resta però la squadra più pericolosa e votata alla ricerca del vantaggio ed al 34’ su un pallonetto di Franzoni è provvidenziale l’uscita alta di Grasso ad anticipare Confalonieri bravo a bruciare i difensori e pronto a colpire. Al 42’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo è Confalonieri ad andare al tiro dal limite senza fortuna, mentre la Sammaurese sfiora in due occasioni il vantaggio poco prima dell’intervallo: al 43’ recupera palla Santoni all’altezza della metà campo, il lancio per Camarà è millimetrico, ma la punta appoggia fuori da buona posizione, al 46’ Santoni si mette in proprio andando al tiro dal limite con il pallone che sfiora la traversa.Il secondo tempo è spumeggiante fin dal primo minuto: il Ciliverghe spinge, ma conferma la difficoltà ad andare al tiro già mostrata nelle ultime uscite e per poco la Sammaurese non ne approfitta. A negare il gol ai romagnoli è una nuova prodezza di Valtorta, bravo a smanacciare il colpo di testa ravvicinato di Pieri già pronto ad esultare dopo due minuti. Ancora Sammaurese al 9’ con un fendente da fuori di Santoni che esce di poco a lato. I romagnoli poco dopo restano in dieci per l’espulsione di Lombardi che atterra Comotti scappato in velocità ricevendo il doppio giallo della sua gara. Il Ciliverghe allora si lancia ancor più di prima alla ricerca del gol ed al 19’ ci va vicino: traversone basso dal fondo di Vignali, sul primo palo è Franzoni a mancare la deviazione vincente con il pallone che poi attraversa tutto lo specchio della porta prima che la difesa liberi.Gli sforzi del Ciliverghe vengono premiati al 23’: sul lancio in profondità di Avesani è devastante il destro di Franzoni appena entrato in area dalla destra che sblocca la partita festeggiando nel miglior modo possibile la fresca laurea. I gialloblù sono sulle ali dell’entusiasmo e la rete di Franzoni sembra scrollare di dosso un peso alla squadra di Carobbio che cinque minuti dopo raddoppia subito con un’azione travolgente: Franzoni recupera palla al limite della propria area, Maspero, appena entrato, palla al piede percorre tutto il campo appoggiando giunto in area a Confalonieri che solo davanti a Grasso non sbaglia e fa 2-0. Ottenuto il doppio vantaggio gli uomini di Carobbio controllano il gioco cercando comunque la terza rete di giornata grazie anche all’imprevedibilità di Ait Bakrim entrato sul 2-0 al posto di Faccioli e che al 38’ serve in area Confalonieri pronto alla girata su cui respinge Grasso in uscita bassa. I minuti finali scorrono in scioltezza per il Ciliverghe che torna così alla vittoria.