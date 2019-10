Calcio D: Cattolica ritrova il Calbi, ma i punti in casa sono un tabu'. Passa il Fiuggi 2-0

Sport

Cattolica

| 16:49 - 27 Ottobre 2019

L'attaccante Cissè del Cattolica SM (dalla pagina Facebook del club giallorosso).

Cattolica SM - Atletico Terme Fiuggi 0-2

Benedettini, Croci (13' st Guglielmi), Som (23' st Gasperoni), Stallone, Maggioli, Gaiola, Bernardi (13' st Cisse), Pasquini (34' st Cannoni), Battistini (23' st Moroni), Merlonghi, Fabbri.In panchina: Aglietti, Barellini, Berra, Guarino.Allenatore: Cascione.La Gorga, Tassone, Zaccone, Filipponi, Moriconi, Scalon, Papaserio (23' st Rizzitelli), Forgione (21' st Sevieri), D’Andrea (30' st Manfrellotti), Macrì (45' st Franchini), Basilico (10' st Mazzarani).In panchina: Ludovici, Nocerino, Buongarzoni, Felea.Allenatore: Incocciati.Leotta di Acireale (Assistenti: Longobardi di Castellammare di Stabia e Savino di Napoli).3' pt Basilico, 15' st Macrì.espulsi 39' st Som dalla panchina, 49' st Filipponi. Ammoniti Fabbri, Cannoni, Filipponi.Dopo l'inaugurazione ufficiale del nuovo Calbi, con la partita che ha visto protagonisti ex calciatori e autorità, il Cattolica sm scende in campo subendo la quarta sconfitta su quattro in casa. La gara si sblocca al 3' con un diagonale di Basilico, che sfrutta un assist di D'Andrea per superare Benedettini. Al 18' ci prova lo stesso Basilico, ma Benedettini respinge. Al Cattolica vengono annullate due reti per fuorigioco, la prima al 23' a Merlonghi, la seconda dieci minuti dopo a Pasquini. La squadra giallorossa preme alla ricerca del pareggio anche a inizio ripresa, ma al 55' l'ex Juve Stabia Stallone calcia alto, due minuti dopo l'ex Varese La Gorga blocca il tiro a giro di Fabbri. Al 60' il Fiuggi chiude i conti con Macrì, ben servito da Forgione. Ci prova per il Cattolica al 67' con Cissè, che calcia alto, poi al 72' La Gorga respinge una punizione di Stallone. Nel finale Benedettini evita un'autorete di testa di Guglielmi, mentre La Gorga mantiene la porta inviolata opponendosi a una punizione di Merlonghi.