Calcio D, Savignanese raggiunta in pieno recupero su rigore: 2-2 col Lentigione

Sport

Savignano sul rubicone

| 16:42 - 27 Ottobre 2019

La squadra della Savignanese.

Vittoria sfumata per la Savignanese in pieno recupero.: 2-2 contro il Lentigione. Dopo un avvio equilibrato, una chance per Francesco Manuzzi e due per Bernasconi, arriva un botta e risposta mozzafiato a cavallo della mezzora. Prima c'è il vantaggio di Guidi (30'), su assist di Tamagnini, e poi giunge il pareggio quasi immediato di Ferri (33').

Si arriva così in parità all'intervallo; ad inizio ripresa i gialloblù accelerano e trovano il vantaggio grazie a Tamagnini, a segno al 55' su uno stupendo tiro di Francesco Manuzzi respinto. Nel finale girandola di cambi su entrambi i fronti, i reggiani cercano di rientrare, ma questa volta la truppa di Farneti serra i ranghi in maniera incredibile e mantiene il vantaggio. Sembra fatta, ma al 96' viene decretato un rigore per gli emiliani, trasformato da Caprioni con freddezza.





Savignanese-Lentigione 2-2



Savignanese: Mordenti, Guidi, Cola, Tamagnini (80' Poggi), Brighi, Longobardi (80' Gadda), Rossi, Giacobbi, Manuzzi F, Miori, Scarponi (77' Peluso). A disp: Ambrosini, Castellano, Tisselli, Peluso, Jassey, Poggi, Cristiani, Gadda, Manuzzi R All Farneti



Lentigione: Rossi, Castelluzzo (82' Sanat), Maffezzoli, Scalpini, Dall'Osso, Zagnoni, Piccinini, Parisi (46' Tamagnini), Bernasconi (75' Caprioni), Bouhali (65' Barranca), Ferri A disp: Cheli, Marconi, Palmiero, Kane, Caprioni, Tamagnini, Barranca, Falanelli, Sanat All Notari



Marcatori: 30' Guidi, 33' Ferri, 55' Tamagnini, 96' rig Caprioni



Ammoniti: Castelluzzo, Scarponi, Brighi, Tamagnini, Maffezzoli, Barranca