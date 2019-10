Meteo Rimini, tornano le piogge e crollo termico: in due giorni nelle zone interne calo di 11 gradi

Attualità

| 15:09 - 27 Ottobre 2019

Aria fredda dal Nord Europa porterà un sensibile calo termico nel riminese. Dai 20-23° su costa e zone interne di lunedì 28 ottobre si passerà, mercoledì 30 ottobre, a 15-12°. Martedì pomeriggio invece sono attese le piogge, che saranno di intensità moderata.



Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

Lunedì 28 Ottobre



Stato del cielo: Da parzialmente nuvoloso a nuvoloso nel corso della giornata.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: stazionarie, valori minimi compresi tra i +8°C delle zone interne e i +11°C della costa; valori massimi, compresi tra i +20°C della costa e i +23°C delle zone interne.

Venti: deboli dai quadranti orientali.

Mare: calmo.

Attendibilità: alta.



Martedì 29 Ottobre



Stato del cielo: molto nuvoloso o coperto.

Precipitazioni: assenti o sporadiche in mattinata, maggiormente diffuse tra pomeriggio e serata, di intensità prevalentemente moderata. Non si escludono fenomeni puntualmente intensi in serata.

Temperature: in aumento nei valori minimi, comprese tra i +9°C delle zone interne e i +13°C della costa; in diminuzione nei valori massimi, compresi tra i +17°C delle zone interne e i +19°C della costa.

Venti: deboli occidentali in mattinata, con rotazione da Nord-Est nel corso del pomeriggio e rinforzo dalla serata. Possibili raffiche fin sui 70-80 Km/h.

Mare: poco mosso nella prima parte di giornata, con moto ondoso in repentino aumento in serata e mare fino a molto mosso.

Attendibilità: media.



Mercoledì 30 Ottobre



Stato del cielo: In prevalenza coperto.

Precipitazioni: diffuse con intensità moderata o a tratti più intensa tra notte e mattina, in parziale attenuazione dalle ore centrali di giornata. Possibili residui rovesci nelle ore pomeridiane, in successiva attenuazione a sera.

Temperature: in diminuzione; valori minimi compresi tra i +7°C delle zone interne e i +12°C della costa, valori massimi compresi tra i +12°C delle zone interne e i +15°C della costa.

Venti: tesi da Nord-Est con rinforzi lungo la costa tra notte e mattina(raffica max. 70-90 Km/h), in attenuazione nel corso della giornata.

Mare: molto mosso, localmente agitato al largo. Moto ondoso in lieve attenuazione dal pomeriggio-sera.

Avvisi: Il contesto sopra descritto potrebbe vedere locali disagi a seguito delle raffiche di vento (es. caduta rami/alberi). Il coefficiente di marea risulterà alto, di conseguenza sarà possibile registrare un’onda maggiormente pronunciata.

Attendibilità: media.



LINEA DI TENDENZA: Condizioni in miglioramento Giovedì 31 Ottobre seppur in un contesto di residua nuvolosità specie nella prima parte di giornata. Venerdì 1 Novembre risulterà prevalentemente soleggiato, mentre l’evoluzione per il fine settimana presenta ancora una discreta incertezza, con possibile instabilità.

Temperature in ulteriore diminuzione tra Giovedì e Venerdì nei valori minimi, che scenderanno fin sui +5/6°C.



