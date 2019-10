Escursionista ferita sul Sasso Simone e Simoncello, soccorsa dall'elicottero

Cronaca

Novafeltria

| 14:34 - 27 Ottobre 2019

L'elicottero atterrato sul campo dello stadio comunale di Novafeltria.

Una 40enne è rimasta ferita durante un'escursione sul Sasso Simone e Simoncello. La donna, originaria di San Felice sul Panaro, era in compagnia di altro quattre persone e stava percorrendo un sentiero, quando è scivolata accidentalmente. Per il suo recupero è intervenuto un elicottero dei Vigili del Fuoco partito dalla stazione di Arezzo. Il mezzo è atterrato sul terreno dello stadio Comunale di Novafeltria, dove è arrivata l'ambulanza della Croce Verde, per prendere in consegna la donna ferita a una caviglia e portarla in ospedale.