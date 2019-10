Discarica all'aria aperta in via Scalone a Santarcangelo, la segnalazione

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 12:35 - 27 Ottobre 2019

I rifiuti abbandonati in via dello Scalone a Santarcangelo.

Un nostro lettore ci ha girato questo scatto che in queste ore sta circolando sui principali gruppi social dedicati alla città di Santarcangelo. Una vera e propria discarica di rifiuti lasciata da un cittadino o da cittadini, all'esterno della stazione ecologica di Hera, che al momento è chiusa per lavori. Un disagio che certamente non giustifica chi ha abbandonato l'immondizia, tanto più che la stazione ecologica di Poggio Torriana non è affatto distante. I lavori si concluderanno il 31 dicembre 2019, con la speranza di non dover più vedere certi comportamenti.