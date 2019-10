Al Palacongressi di Rimini domenica 3 novembre il concerto di beneficenza

Eventi

Al Palacongressi di Rimini torna domenica 3 novembre il 'Concerto per la Vita', promosso dal Rotary e dai club service della Provincia di Rimini. Un evento che ha dato sostanza ad un’idea straordinaria: agire insieme per sostenere la ricerca sulla Còrea di Huntington e, più in generale, sulle malattie genetiche. Il concerto è anticipato dalla relazione della Senatrice a Vita Prof.ssa Elena Cattaneo sulle 'Malattie Neurodegenerative: la ricerca non si ferma mai!' (alle ore 16).

Sessanta minuti utili a fare il punto sull’attività di ricerca condotta dallo Stem Cell Biology and Pharmacology of Neurodegenerative Disease, il laboratorio diretto dalla Senatrice a vita. Al termine della relazione (alle ore 17), sarà effettuata una pausa e consentito l’ingresso al concerto intitolato 'Lo Giurai, la vincerò!', eseguito dal soprano Gadys Rossi, dal Baritono Maurizio Leoni, al pianoforte Davide Cavalli. Ingresso 15 €, i biglietti potranno essere acquistati presso i seguenti canali: via mail biglietticoncertoperlavita@gmail.com tel. 335-7216314, sms 335 6906194, presso il Negozio Galassi Confezioni in piazza Tre Martiri n.20 e la Libreria Mondadori Bookstore in piazza Tre Martiri n.6 a Rimini. Il ricavato sarà devoluto alla ricerca sulla Còrea di Huntington.