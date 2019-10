Ciclocross: a Misano si assegnano i titoli di Campione Regionale giovanili

Sport

Misano Adriatico

| 09:23 - 27 Ottobre 2019

Il campione regionale uscente Luca Paletti (Team Paletti).

Conclusa la stagione ciclistica su strada 2019, si apre l’attività praticata abitualmente nel periodo autunnale, la disciplina in mezzo al fango, il ciclocross.

La Romagna non si fa trovare impreparata, va in scena oggi (domenica 27 ottobre) il Gran Prix Città di Misano Adriatico, con l’organizzazione a cura dell’Eurobike di Riccione in collaborazione con le società ciclistiche di tutta la provincia di Rimini, col patrocinio del comune di Misano Adriatico e della FCI. Attesi ai nastri di partenza oltre 180 atleti che si sfideranno sul tracciato del parco di Santamonica per la prima edizione della corsa, valevole come prova unica per l’assegnazione del titolo di campione regionale dell’Emilia Romagna. Un tracciato dai continui rilanci e curve tecniche, con alcuni punti nervosi e con molti cambi di ritmo lungo i suoi 2500 metri di lunghezza totale. In gara tutte le categorie: dai più piccolini coi giovanissimi G6, poi gli Esordienti (13-14 anni), salendo alla categoria più numerosa, quella riservata agli Allievi; inoltre la prova si annuncia tra le più agguerrite con il campione regionale uscente Luca Paletti (Team Paletti) e con gli atleti di casa Matteo Ubaldini (Eurobike Riccione) e Matteo Valentini (Velo Club Cattolica). Successivamente le categorie internazionali con gli Juniores ed Under 23. Prima partenza dalle ore 13:30 per la prima partenza con la categoria promozionale dei giovanissimi, per poi procedere con le partenza che si proporranno senza pause, per uno spettacolo continuo.