Novafeltria, durante una battuta di caccia tre cani precipitano in un dirupo, salvati dai Vigili del Fuoco

| 21:14 - 26 Ottobre 2019

Vigili del Fuoco in azione.

Domenica pomeriggio intorno alle ore 15.30 il personale dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Novafeltria è intervenuto per recuperare tre cani caduti in un crepaccio nel comune di Talamello. Durante una battuta di caccia al cinghiale, tre cani di una squadra di cacciatori, feriti dagli aculei di un istrice, sono caduti in un dirupo. Gli animali erano feriti in quanto avevano degli aculei di istrice infilzati in varie parti del corpo. Per effettuare l' intervento i Vigili del del Fuoco hanno recuperato i cani effettuando tecniche Saf (speleo alpino fluviale) con l' ausilio di corde ed imbraghi per effettuare la risalita. I cani sono stati riconsegnati ai proprietari per le cure veterinarie. Le operazioni di salvataggio e recupero si sono concluse dopo circa due ore. Intervenuti due mezzi con cinque unita'.