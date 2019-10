Calcio RSM, Coppa Titano: il Cosmos ipoteca i quarti col 4-1 al San Giovanni

Sport

Repubblica San Marino

| 19:30 - 26 Ottobre 2019

La squadra del Cosmos.

Sedici reti in quattro partite: davvero niente male, in termini di spettacolo, le primissime sfide di Coppa Titano 2019-20 che - ad eccezione dell’incrocio del Federico Crescentini di Fiorentino - lasciano in bilico la questione relativa al passaggio del turno che si risolverà nel week-end del 9-10 novembre prossimi.



Come si diceva è la sola San Giovanni-Cosmos, terminata col punteggio di 4-1 in favore dei gialloverdi, a sentenziare una serissima ipoteca circa la presenza ai quarti di finale del club di Serravalle. Il primo successo dei ragazzi di Protti in questa stagione prende forma appena dopo il quarto d’ora quando Giovagnoli, Canini e Bonfigli trovano la via della rete in serie e nel giro di 300 secondi. Un tris fulmineo che travolge i rossoneri di Baffoni, che sciupano un calcio di rigore poco prima dell’intervallo con Senja - ipnotizzato da Gregori - prima di siglare il gol della bandiera al 74’, un minuto dopo l’inferiorità numerica del Cosmos. L’espulsione di Manuel Muccioli non è però l’unica del pomeriggio, visto che Arena incorre nella medesima sorte a cinque minuti dal termine. Prima del triplice fischio c’è ancora tempo per il poker gialloverde, nella forma dell’autorete di Tasini.



Restano aperte a qualsiasi scenario le altre tre sfide del sabato, con il Castello di Serravalle che può celebrare tre vittorie su tre registrando pure quelle di Folgore e Juvenes-Dogana, capaci di imporsi di misura rispettivamente su Faetano e Libertas. Quella ottenuta ai danni dei granata - orfani dello squalificato Tognacci in panchina - è la prima vittoria per la banda di Mancini, letteralmente trascinata da Vucaj. Il bomber albanese va a segno una volta per tempo, firmando il ritorno al successo della Juvenes-Dogana. Niente da fare per la Libertas che pure aveva momentaneamente pareggiato con Buda, a segno in avvio di ripresa. L’arrembaggio finale è tarpata dall’infortunio di Mariotti, in campo per una manciata di minuti prima di essere rilevato da Cavalli - nell’assenza di ulteriori alternative di attitudine offensiva in panchina per Daniele Rocchi.



Col medesimo punteggio anche la Folgore ha ottenuto una preziosa vittoria ai danni del Faetano che, se non significa ancora nulla, certo mette il club di Falciano nelle condizioni di poter accettare favorevolmente anche un eventuale pareggio nel match di ritorno. I gol vittoria arrivano dalla Romagna, con l’ex Rimini Lorenzo Dormi a sbloccare l’incontro al quarto d’ora e il centrocampista già del Santarcangelo - Luca Bezzi - a raddoppiare poco dopo il giro di boa della frazione. Prima del termine della stessa il Faetano di Massimo Gori si era rimesso in carreggiata con il calcio di rigore trasformato da Michele Pieri, che non ha però seguito in termini di reti faetanine nella ripresa: il finale premia gli sforzi della Folgore, vincente per 2-1.



Sono addirittura cinque i gol segnati ad Acquaviva, dov’è La Fiorita a sbloccare il risultato grazie al guizzo di capitan Rinaldi. Quando poi è arrivato anche il raddoppio con Righini al 18’, la partita sembrava essersi messa decisamente sui binari giusti per i ragazzi di Tamburini, che devono invece inchinarsi alla veemente rimonta del Pennarossa a cavallo della metà di frazione. Le due reti in rapidissima successione che rimettono in equilibrio l’incontro portano la firma dell’ex Mattia Stefanelli, capace di bucare due volte in 180 secondi Gianluca Vivan. Reti che non permettono ai biancorossi di Abbondanza di portare a casa un risultato positivo, visto che negli ultimissimi minuti di gara è Samuele Olivi a trascinare La Fiorita alla vittoria nella partita di debutto in Coppa Titano 2019-20.