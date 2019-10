Sant'Agata Feltria pronta all'ultima domenica di una sagra del tartufo da record

Eventi

Sant' Agata Feltria

26 Ottobre 2019

Il presidente della pro loco Sant'Agata Feltria Stefano Lidoni "annusa" un tartufo bianco.

Dieci operatori turistici canadesi sono all’opera per una battuta di “caccia al tartufo”. E domani (domenica 27 ottobre). visiteranno la Fiera.

Sant’Agata Feltria grazie è sempre più meta internazionale di blogger, chef, esperti di enogastronomia, giornalisti. Grazie ad un’idea avviata cinque anni fa, coordinata da Food in Tour di Riccione con la collaborazione di Apt dell’Emilia Romagna, l’iniziativa “Tartufaio per un giorno” porta nel borgo dell’alta Valmarecchia per tutto il mese di ottobre esperti, curiosi ed appassionati da tutto il mondo (dal Giappone alla Danimarca) per una dimostrazione di ricerca del tartufo con il tartufaio Sauro Podestà (e la figlia Asia) e il suo cane springer Chicco, prima di degustare il tartufo nelle sue diverse e gustose varianti presso i ristoranti della zona.



“Tartufaio per un giorno” è una delle iniziative che gravitano attorno e grazie alla Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato di Sant’Agata Feltria, che domenica 27 ottobre calerà il sipario su questa edizione n. 35. Una edizione straordinaria, e per tanti motivi. I numeri, in primis. Favorita anche dal beltempo, la manifestazione ha già portato oltre 110.000 visitatori in tre domeniche di Fiera. La giornata inaugurale, probabilmente ha vissuto quest’anno il suo record con un afflusso imponente e costante. Oltre 170 gli stand presenti, di diversi settori merceologici.



Domenica 27 ottobre verrà assegnato, come da tradizione, il “Premio Città di Sant’Agata Feltria”, ad una persona meritevole in qualsiasi campo.



Sant’Agata Feltria continua dunque a rapire tutti i visitatori con il profumo intenso e unico dell’Oro dei Boschi e il suo gusto inimitabile. Direttamente dal territorio dell’Alta Valmarecchia (una delle zone più vocate d’Italia), dal suo habitat naturale, i boschi, il prezioso tubero si trasforma in cucina per realizzare piatti di alto valore gastronomico, che sprigionano inebrianti aromi ben lontani dalla globalizzazione che spesso ci travolge, per salvaguardare l'integrità del nostro ambiente.



Anche la qualità e per la quantità del prezioso “Oro dei Boschi” sono state ottime. Il prezioso tubero è garantito dalla presenza di 8 stand, in rappresentanza di zone diverse d’Italia ma tutte ad alta vocazione, dove la raccolta è anche partita prima rispetto a S. Agata Feltria e alla Valmarecchia. Il prezzo è stato abbordabile per tutte le tasche, oscillando tra i 1.200 e i 2.500 euro al kg.



Novità 2019, il ristorante del Comitato da questa edizione è infatti totalmente Plastic Free! Piatti, bicchieri e posate: la plastica è stata bandita, verranno utilizzati solo prodotti biodegradabili. Tali contenitori fabbricati con l’utilizzo di una fibra ricavata dal mais, saranno smaltiti insieme ai residui organici (cibo avanzato) all’interno di appositi sacchetti, anch’essi biodegradabili, di colore beige/nocciola per non essere confusi con quelli neri contenenti il rifiuto indifferenziato, ed essere così avviati nella idonea filiera di smaltimento.

La proposta Plastic Free! è stata lanciata dal Comitato a tutti gli operatori gastronomici presenti nell’area di piazza Mercato.

Uno stand del Comune di Amatrice, in cui vengono esposti prodotti tipici del paese in provincia di Rieti colpito dal terremoto, è stato sempre presente durante la manifestazione. Una collaborazione che testimonia della sensibilità del Comitato Fiera nei confronti di Amatrice e della sua rinascita.



Ogni domenica la manifestazione si arricchisce di spettacoli itineranti, musiche, animazioni, mostre. Domenica esibizione della “Fantomatik Orchestra”. Al Teatro Mariani, per la rassegna “CantarDiVino”, alle ore 17.30 va in scena il Vittorio Bonelli Trio in “Barbera e Chapagne col Signor G”, omaggio a Giorgio Gaber con possibilità di aperitivo a prezzo convenzionato al termine dello spettacolo.

All’interno della manifestazione si svolge anche WINE 2019 “Cultura e piacere del vino”, nelle vie del borgo. È prevista musica e spettacoli itineranti. Tra questi, gli “Sbandieratori di Castiglion Fiorentino”.

E ancora gli “Artigiani al lavoro”, l’esposizione di antichi mestieri presso la Salita Rocca delle Fiabe e la Piazzetta Bio, ovvero la Piazzetta dei prodotti biologici naturali e delle erbe.



Il “Capannone dei Ristoranti” è aperto tutte le domeniche di Fiera dalle ore 11:00 alle 17:00. Ogni piatto ha un costo di 9,00 euro.

Quattro i ristoranti che danno vita al “Capannone”: Villa Labor (Montecopiolo), La Giardiniera (Casteldelci), Il Palazzo (Palazzo – Sant’Agata Feltria), Sottobosco (Badia Tedalda).