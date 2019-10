Arriva l'inverno, ecco quale può essere l'offerta gas adatta a te

Attualità

Rimini

| 12:20 - 27 Ottobre 2019

Termosifone (foto di repertorio).

Con l’arrivo dell’inverno si inizia a pensare a come riscaldare la casa. Si sa che quanto più grande è l’abitazione, più difficile è portarla ad una temperatura abbastanza alta che aiuti a contrastare il freddo esterno. Molte sono le opzioni che al giorno d’oggi si possono usare per riscaldare la casa.

Ritenetevi molto fortunati nel caso in cui nella vostra abitazione vi sia il termo-camino che, con il solo utilizzo di legna da ardere, si può riscaldare tutta la casa. Ma non tutti possono permettersi un riscaldamento del genere in quanto questo comporta l’avere un deposito di legna che occupa molto spazio. Per questo il termo camino non è un oggetto che si trova negli appartamenti in centro.

Molto più semplice è il riscaldamento tramite gas, che attraverso l’uso di un contatore preinstallato, si collega con i termosifoni della casa, portandola così ad una temperatura stabile. Da dicembre fino a marzo il consumo di gas sarà una spesa importante per il budget famigliare e per questo si teme con ansia l’arrivo della bolletta.

È importante ricercare le offerte gas che permettono alle famiglie un valido risparmio sulla bolletta, in modo da rendere meno oneroso il riscaldamento invernale.



Quattro sono le offerte gas studiate da Iren, un’azienda affermata nel settore, per accontentare ogni tipo di cliente:



Iren 10x3 Gas;

Iren Gas Web Plus;

Iren Placet Gas Casa Prezzo Fisso;

Iren Placet Gas Casa Prezzo Variabile.

La prima, Iren 10x3 Gas, ha una delle migliori tariffe gas sul mercato, che garantisce un bonus di 30 euro sulla fornitura di gas per la casa durante il primo anno e, soprattutto, blocca il prezzo della fornitura per due anni, in modo da non trovare nessun tipo di variazione in bolletta. Il bonus di 30 euro sarà diviso come segue: 10 euro di sconto sulla prima bolletta, 10 euro di sconto sulla bolletta del 6° mese di fornitura e 10 euro di sconto della bolletta del 12° mese di fornitura.La seconda, Iren Gas Web Plus, prevede l’applicazione di un prezzo fisso per la durata di un anno di fornitura per ogni metro cubo standard di gas naturale. Questo tipo di offerta è valido solo per i clienti che ne faranno un uso domestico e che salderanno le bollette tramite addebito sul conto corrente.La terza, Iren Placet Gas Casa Prezzo Fisso, si tratta di un’offerta di Mercato Libero le cui condizioni prefissate sono definite dall’autorità. Questa prevede, come la precedente offerta, l’applicazione di un prezzo fisso e invariabile per metro cubo di gas naturale consumato.Ogni offerta sopra descritta potrà essere attivata dagli utenti anche online in modo semplice e veloce, avendo a portata di mano i documenti necessari: una bolletta del gas, un documento valido di riconoscimento, un indirizzo e-mail e il codice iban se si sceglie l’addebito sul conto corrente.La quarta e ultima proposta, Iren Placet Gas Casa Prezzo Variabile, è dedicata ai possessori di partita iva. Questa offerta di Mercato Libero a prezzo variabile per 12 mesi, assicura le condizioni contrattuali definite dall’Autorità. In questo caso Iren si occupa di gestire tutte le questioni amministrative legate alla fornitura del gas, in modo da dormire sonni tranquilli.Per l’attivazione di questa offerta, è necessario compilare il form che troverete sul sito in modo da essere contattati in seguito da un operatore in grado di offrire una consulenza personalizzata.