Al cinema Fulgor di Rimini un rassegna sulla violenza di genere

Eventi

Riccione

| 14:04 - 26 Ottobre 2019

Freedom Writers.

“Relazioni, tra desiderio e identità” è il titolo della rassegna cinematografica organizzata dall'associazione DireUomo - centro di ascolto per uomini maltrattanti, in collaborazione con il Cinema Fulgor di Rimini. La rassegna si propone come occasione di riflessione e confronto sul tema della violenza di genere, che interroga tutti noi e che vede come suo primo protagonista l’uomo.

Primo appuntamento lunedì 28 ottobre alle 20.30 in sala Giulietta del Fulgor con la proiezione di “Freedom Writers”, pellicola ispirata dal libro “The freedom writers diary” che racconta l’esperienza di Erin Gruwell (impersonata di Hilary Swank), insegnante di inglese al suo primo incarico alla Woodrow Wilson High School di Long Beach. I ragazzi della scuola provengono da ambienti degradati, in cui l'unica possibilità d'interazione è data dall'affiliazione alle gang, e dove odio, violenza e discriminazione sono socialmente accettati. L'insegnante li conduce alla riflessione con la lettura del Diario di Anna Frank e proponendo loro di scrivere un diario, in un percorso di scoperta di sé e di riconoscimento di se stessi negli altri.

La proiezione sarà seguita da un dibattito con esperti, mentre in apertura, alle 19.45, sarà offerto un piccolo aperitivo. Gli appuntamenti della rassegna avranno una cadenza mensile. Ingresso 5 euro.