Volley C femminile, la Banca di San Marino sbanca Punta Marina 3-0

| 13:56 - 26 Ottobre 2019

Per Ilaria Fiorucci 14 punti.





Volley serie C femm./ L



La Banca di San Marino rompe il ghiaccio e porta a casa i primi tre punti del campionato (. Capitan Parenti e compagne “domano” il Punta Marina e portano a casa tre punti importanti per il campionato. “Le nostre avversarie sono partite tirando forte, giocando veloce e noi nel primo set ci abbiamo capito veramente poco, in particolare a muro – racconta a fine match coach Wilson Renzi. – Poi abbiamo trovato il bandolo della matassa in battuta mettendo in crisi la loro ricezione. Siamo state disciplinate e pian piano siamo migliorate anche a muro. Nell’ultimo set, sul 18/6, abbiamo preso un break di 6 a 0 che ci ha messo un po’ in crisi ma le mie giocatrici sono state brave a reagire. Abbiamo giocato una discreta partita ma abbiamo ancora molto lavoro da fare”. In attacco bene Chiara Parenti (10) e Ilaria Fiorucci (14).





Avia Nuova Punta Marina – Banca di San Marino 1-3



BANCA DI SAN MARINO: Parenti 10, Magi 5, Ridolfi (L), Fiorucci 14, Sara Pasolini 4, Stimac 5, Piscaglia 6, Zagrodna. N.E.: Mattei, Muraccini, Alice Pasolini (L2), Simoncini. All. Wilson Renzi.

PARZIALI: 25/23 16/25 15/25 17/25.

CLASSIFICA (a venerdì 28 novembre). Acsi Ravenna 6, Budrio 3, Massavolley 3, My Mech Cervia 3, Flamigni San Martino in Strada 3, Banca San Marino 3, Retina Cattolica 3, Gruppo Helyos Riccione 2, Gut Chemical Bellaria 1, Fse Progetti Savignano 0, Teodora Ravenna 0, Claus Forlì 0, Avia Nuova Punta Marina 0.



PROSSIMO TURNO (3^ giornata). Sabato 2 novembre ore 18.30 a Serravalle: Banca di San Marino – Gut Chemical Bellaria.