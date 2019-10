Caccia al cinghiale nell'oasi di Torriana Montebello, comitato chiede incontro in Regione

Attualità

Poggio Torriana

26 Ottobre 2019

Dal 23 ottobre, dopo quasi trent'anni, è possibile praticare la caccia anche al cinghiale nel territorio non più protetto dall’Oasi di Torriana Montebello. "Non abbiamo visto nessuna squadra di cacciatori all’opera ma siamo stati colti da un sentimento di tristezza nel vedere che tutto è stato predisposto allo scopo - afferma dal Comitato per l’Oasi di Torriana Montebello il rapprsentante Riccardo Santolini - in particolare lungo la sinistra del sentiero di crinale sono comparsi vistosi cartelli arancioni con la dicitura A.T.C. Rimini 1 che consente di cacciare nel magnifico ambiente naturale caratterizzato da monte Matto, monte Leta e su tutto il versante del Marecchia. Alla destra del sentiero sono comparsi i nuovi cartelli gialli con la dicitura oasi di protezione ridotta a un fazzoletto di terreno con vista panoramica sulle discariche del rio Morsano".



Una delegazione del comitato è stata ricevuta dal presidente della provincia Riziero Santi un giorno prima dell'apertura della caccia. Santi ha assunto l'impegno di farsi promotore di un incontro di approfondimento in regione. "Un'apertura che il comitato ha accolto con soddisfazione e la speranza che possa dare esiti positivi", spiega il portavoce Santolini.





Un incontro con la Regione

Il provvedimento di apertura della caccia parte dalla "giusta necessità di controllare la popolazione di cinghiali che utilizzerebbe l’oasi come area rifugio quando fuori si caccia per poi uscire dai confini e produrre danni e pericoli in particolare per gli orti dell’abitato di Pietracuta. Inoltre, come è stato specificato, la carenza di personale e il rifiuto dei Carabinieri Forestali a sparare, impone apparentemente all’uso delle sole squadre di volontari selecacciatori ed annulla la possibilità di gestire internamente il controllo e la gestione: l’unica soluzione proposta è lasciare ai cacciatori privati il compito di provvedere e predisporre per loro altane e appostamenti utilizzando soldi pubblici".Il comitato chiede un incontro con l'assessore regioanle Simona Caselli, per "riaprire il confronto sull’oasi di Torriana Montebello con i tempi e gli approfondimenti tecnici necessari per una soluzione condivisa". Viene inoltre chiesto di "adottare un provvedimento urgente di chiusura temporanea della caccia per non disturbare l’equilibrio raggiunto in questi trent’anni con particolare riferimento alle specie che, anche a causa della crisi climatica, anticipano spesso il periodo riproduttivo e iniziano il corteggiamento già a dicembre". Per ciò che concerne il problema dei cinghiali, il comitato suggerisce di "avviare un'incisiva azione di controllo della popolazione dei cinghiali con tutti i mezzi idonei, cercando di dirottare temporaneamente personale, finalizzandolo a queste azioni data la peculiarità di questo territorio di elevata importanza faunistica".