FOTO Rimini mette in mostra la sua storia attraverso manoscritti, carte e immagini

| 12:58 - 26 Ottobre 2019

Per documento e meraviglia. Una storia lunga 400.

Successo per la mostra, inaugurata venerdì pomeriggio, "Per documento e meraviglia. Una storia lunga 400 anni". All'incontro, presso la sala della Cineteca, hanno preso parte il sindaco di Rimini Andrea Gnassi e i curatori della mostra Oriana Maroni e Piero Meldini. La mostra, che sarà visitabile fino al 26 gennaio 2020, si apre con le parole di Federico Fellini, in bella evidenza su una parete della Galleria dell’Immagine, al piano terra della Biblioteca Gambalunga. "Per documento e meraviglia. Una storia lunga 400 anni" rappresenta il culmine delle celebrazioni per i 400 anni dell’istituzione fondata per volere del giureconsulto Alessandro Gambalunga alla sua morte, avvenuta il 14 agosto 1619.