Per ‘Non conGelateci il sorriso’ per la prevenzione del bullismo, caffè pedagogico con studenti e genitori

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 12:03 - 26 Ottobre 2019

La 13esima edizione di 'Non conGelateci il Sorriso'.

Lunedì 28 ottobre alle ore 18.00 si terrà il secondo “caffè pedagogico” di questa tredicesima edizione del progetto per la prevenzione del bullismo e rivolto a scuola, famiglia e comunità locale presso la Scuola media dell’Istituto Comprensivo Statale Igea di Bellaria-Igea marina, in via Zeno 21.





Referenti della scuola per il progetto, il Dirigente scolastico prof. Marco Dall’Agata e la professoressa Chiara Franchini.

Sotto la guida di Maurizio Bartolucci, psicoterapeuta e presidente della Fondazione Francolini partner del progetto stesso, i genitori della scuola media Igea si confronteranno sul tema delle regole, dei “no che aiutano a crescere”, di come insegnare ai propri figli ad essere amici e di come riconoscere segnali di disagio che sono parimenti inviati sia dalle vittime sia dai bulli.





Il filo rosso della tredicesima edizione di “Non conGelateci il sorriso” sarà il cyberbullismo e le strategie e le azioni concrete attraverso le quali superarlo.

In occasione del 41° Sigep-Salone Internazionale Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè - le classi partecipanti si scambieranno elaborati e apprendimenti conseguiti.





Tutto tornerà poi nelle gelaterie che sostengono il progetto! Un folder conclusivo e un manifesto, infatti, proporranno le strade ideate dai ragazzi per rompere il muro del bullismo.

A tale proposito, sono due le gelaterie di Bellaria a partecipare a “Non conGelateci il sorriso” 2019/2020: Faro e Caffè del Fauno.

“Non conGelateci il sorriso” è sostenuto da Sigep, Cna e Confartigianato, Moca, Fondazione Francolini, Università degli Studi di Bologna sede di Rimini, Comune di Rimini e ha il sostegno dell’Ufficio Scolastico provinciale.