Calcio D: l'ex Rimini Mirco Spighi firma con la Savignanese. Ha vinto due campionati di C

| 11:45 - 26 Ottobre 2019

Mirko Spighi con la sciarpa della Savignanese.



Mirco Spighi, classe 1990 nativo di Forlimpopoli, è un nuovo giocatore della Savignanese. Nato esterno, negli anni si è trasformato in prezioso jolly di centrocampo Mediano di intensità e quantità, ha militato nel Forlì in D per poi passare in C2 a Rimini dove è rimasto in stagioni (60 presenze e 4 gol). Dopo le stagioni in biancorosso si è recato ad Alessandria, affrontando ancora la C2 e disputando poi da protagonista la serie C prima di aggiudicarsi anche questo torneo con la casacca della Spal, società con cui ha debuttato anche in serie B (7 presenze).

Da Ferrara si è poi spostato in Abruzzo al Teramo, esperienza intervallata da diversi mesi in Calabria al Catanzaro 27 presenze e due reti) dove ha lasciato ottimi ricordi ricevendo anche dei premi. Un lussi per la categoria con oltre 220 presenze tra i professionisti.