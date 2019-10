Incidente a Poggio Torriana, si scontrano 3 auto: tre donne ferite tra cui una 18enne Incidente venerdì notte, in via Santarcangiolese a Santo Marino, dove tre automobili si sono scontrate per cause in corso di accertamento

Cronaca Poggio Torriana | 08:24 - 26 Ottobre 2019 Foto di repertorio. E’ ancora tutta da chiarire la dinamica dell’incidente avvenuto nella notte sulla Santarcangiolese a Santo Marino di Poggio Torriana. I fatti poco prima delle 23 e 30. Ad essere coinvolte nello scontro sono state tre auto e sono rimaste ferite tre donne. Immediati soccorsi del 118, sul posto con 4 ambulanze, che le hanno stabilizzate e hanno proceduto al trasporto in ospedale: una 44enne e una 50enne al “Bufalini” di Cesena, mentre una 18enne, che riportato lesioni meno gravi, è stata trasferita all’”Infermi” di Rimini. Per i rilievi del caso sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i carabinieri della locale stazione.