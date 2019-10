Basket C Silver, Santarcangiolese ko nella tana della capolista: 74-65

Sport

Santarcangelo di Romagna

26 Ottobre 2019





Alla Santarcangiolese non riesce il colpo nella tana della capolista Francesco Francia. Nella palestra di Zola Predosa - si fa sentire il tifo dei supporters di casa - Santarcangelo sente il profumo della vittoria, ma cede nell’ultimo quarto deficitario soprattutto in difesa (34 punti subiti sui 74 totali).



Primo quarto che comincia con una lunga serie di errori: Fusco da una parte e Degregori dall’altra, sono gli unici a segnare. Grassi ha subito due falli ed entra Raffaelli. Santarcangelo va avanti 12-10 con Zannoni poi Zola sorpassa e termina il quarto avanti 17-12.



Nel secondo quarto i gialloblù ripartono meglio e riescono a sorpassare con un gioco da tre punti di Adeosun su assist di Nervegna. I padroni di casa hanno le polveri bagnate e Santarcangelo va sul 27-21. Nel finale di quarto Degregori dalla linea dei tiri liberi riporta sotto Zola sul punteggio di 27-25 per gli ospiti.



Ripresa che comincia nel segno dell’equilibrio con le due squadre che si avvicendano al comando. Una bomba di Fornaciari e un tap-in di Adeousn danno il vantaggio Santarcangelo 42-40 al termine del quarto.



Ultimo quarto con Zola che si sblocca da tre punti con Ramini e Righi tra i protagonisti. Nervegna a 8 minuti dalla fine spende il quarto fallo e coach Evangelisti si gioca la zona. Le cose non migliorano e a 5’ dalla fine con la tripla di Bonaiuti, Francesco Francia, va sul +10. Adeosun deve uscire per una distorsione alla caviglia, e si arriva a due minuti dalla fine con i padroni in controllo sul 65- 57. Zannoni e Fusco tengono vive le speranze e grazie alle palle recuperate a 18 secondi dalla fine Santarcangelo è a -2. Timeout per Zola, e fallo sistematico per Santarcangelo: in lunetta Righi fa 2/2 mentre dall’altra parte sempre dalla linea della carità Grassi fa 0-2. Bonaiuti dalla lunetta e poi Almeoni da tre sulla sirena fissano il risultato sul 74 a 65.

Prossimo impegno per i clementini Sabato 2 Novembre contro Castelfranco al Pala Sgr.



Il tabellino

Francesco Francia - Santarcangiolese 74 - 65

Francesco Francia: Degregori 15, Bavieri, Righi 13, Bonaiuti 7 , Ramini 12, Masina 2, Bosi, Tubertini 12, Almeoni 10, Vivarelli 3. Ne. Zanotti. All. Cavicchi

Santarcangiolese: Zannoni 16, Nervegna 10, Fusco 12, Adeosun 5, Raffaelli 3, Dimonte, Fornaciari 9, Grassi 9, Fusco 12. Ne: Sirri, Dini. All. Evangelisti

Arbitri: Culmone e Buresta di Bologna

Parziali 17-12, 25-27,40-42, 74-65