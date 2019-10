Basket B, Albergatore Pro cerca il riscatto: sabato sera trasferta ad Ozzano

Sport

Rimini

| 22:36 - 25 Ottobre 2019

Un time out di Albergatore Pro.

Albergatore Pro in campo sabato sera (20,30) ad Ozzano. Coach Massimo Bernardi, questa settimana avete avuto modo di allenarvi con più calma e senza intoppi fisici. Che sensazioni hai ricavato?

“Durante questa settimana ci siamo allenati molto bene, tutti i giocatori erano a disposizione quindi siamo riusciti a prepararci bene in vista della partita di domani sera" dichiara il tecnico sul sito della società



Purtroppo contro Jesi è arrivata una sconfitta al foto-finish, ma per gran parte della partita si è vista un'ottima RBR.



"Contro Jesi abbiamo giocato finora la miglior partita da inizio stagione, esprimendo un bel basket per 35' e quella deve essere la nostra base di ripartenza. E' normale essere dispiaciuti per la sconfitta, ma è stata una partita che ci ha fatto crescere e dalla quale abbiamo avuto modo di ricavare ottimi insegnamenti.”



Al di là del discorso tecnico-tattico, è necessario anche un progresso mentale per evitare questi black-out?



“Dobbiamo lavorare sulla determinazione e disciplina da avere nei momenti in cui bisogna correre in contropiede piuttosto che giocare con i nostri punti di riferimento a difesa schierata, sono contento perchè sotto questi aspetti abbiamo lavorato bene in allenamento. E' necessario anche un miglioramento tecnico, tattico e fisico, però rispetto alla partita contro Cesena direi che domenica scorsa abbiamo mostrato ottimi progressi.”



Veniamo alla sfida di domani sera contro Ozzano. Che partita servirà per tornare a conquistare i due punti? Hai delle sensazioni speciali nel tornare ad Ozzano?



“E' molto bello tornare ad Ozzano dove ho allenato tre anni e vinto un campionato di Serie B, ci sarà una buona atmosfera. Tornando al presente, i New Flying Balls sono molto forti ed i risultati lo confermano: sono un gruppo di giocatori che giocano insieme da anni, alcuni di questi di alto livello come Dordei, Montanari e Iattoni. Noi dovremo cercare di migliorare ancora rispetto a domenica scorsa e lottando su ogni pallone fino all’ultimo possesso”.