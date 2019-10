Rimini Calcio, Antonioli: 'Lo 0-3 con la Triestina non inganni, la mia Fermana è viva. A Neri a viso aperto'

Sport

Rimini

| 22:07 - 25 Ottobre 2019

Il tecnico della Fermana Mauro Antonioli.

Mauro Antonioli, nella rovente estate del Rimini Calcio lei ha accarezzato la panchina biancorossa per due volte. Perché non è riuscito a sedersi?

“E' vero, è andata così. La prima volta mi contattò il presidente Giorgio Grassi chiedendomi la disponibilità di allenare il Rimini. Io gliela diedi perchè il Rimini è il Rimini soprattutto per uno che ha vestito la maglia biancorossa. Questa è una piazza che fa gola a tutti gli allenatori”.

Questa è la prima. Ci racconta la seconda?

“Dopo l'ingresso in società di Nicastro, ebbi un colloquio con Nicola Penta. Non trovai l'accordo sulla parte tecnica: chiesi di portare almeno un collaboratore (Ivan Piccoli, il secondo, ndr) come normale quando si inizia un percorso in una società nuova, una figura di riferimento per il lavoro quotidiano. Invece questa possibilità mi venne negata e declinai la proposta”.

Lei ha assistito più volte alle partite del Rimini. Che giudizio ne dà?

“La classifica dice che è in difficoltà come noi, in realtà penso sia una squadra con dei valori caratteriali molto importanti e lo dimostra la partita di Reggio Emilia quando dal 2-0 è riuscito a pareggiare. Quando è in difficoltà tira fuori il meglio e questo spirito è un'arma importante. Scotti ha parato tre rigori portando punti preziosi. Per noi sarà una partita insidiosa perché anche il Rimini ha bisogno di muovere la classifica come noi”.

Firmerebbe un pareggio allora...

“Non gioco mai per il pareggio, le mie squadre sempre di giocarla la partita mantenendo il più possibile equilibrio in campo e così sarà anche a Rimini. Entrambe le squadre proveranno a dettare il ritmo, a fare la partita”.

Dopo il pareggio di Modena all'esordio, la debacle in casa contro la Triestina: 0-3.

“La partita è stata condizionata da un infortunio del portiere dopo 10', il match si è messo in salita, ma non ci siano arresi, anzi. La prestazione c'è stata, abbiamo sfiorato il gol, abbiamo avuto più occasioni della Triestina, poi all'82' Persia è stato espulso per doppio giallo e poco dopo abbiamo beccato il 2-0. La partita è finita lì. A Modena è andata meglio: abbiamo giocato bene, ma anche raccolto un punto in rimonta”.

Lei cambia spesso modulo, a Ravenna ha utilizzato il primo anno il 4-2-3-1 e in C il 3-5-2. A Reggio Emilia è tornato al 4-2-3-1, a Fermo è partito con lo stesso modulo. Sarà così anche al Neri?

“Vedremo dopo la rifinitura, venerdì abbiamo fatto un allenamento defatigante e poi noi abbiamo un giorno di riposo in meno che conta in un ritmo di partite così serrato. Al di là della trasferta in Romagna, sono ancora in fase di studio per verificare la soluzione migliore in relazione alla rosa per sfruttare al meglio la qualità dei giocatori con caratteristiche offensive. A Rimini probabilmente saremo un po' più coperti, ma ciò non significa che rinunceremo a giocare”.

Pregi e difetti della Fermana?

“La squadra sta bene, l'impatto è stato positivo. C'è predisposizione al lavoro da parte dei giocatori, organizzazione societaria, entusiasmo. Le difficoltà di classifica incidono sulla fiducia, c'è il rischio di disunirsi: quando siamo rimasti in dieci la Triestina ci ha colpito subito, invece l'ordine tattico e l'equilibrio vanno sempre mantenuti”.

Che giudizio si è fatto del girone B?

“E' un campionato più difficile rispetto a quello di due anni fa, a lungo andare sarà diviso in due tronconi: chi lotta per promozione e playoff e chi invece per la salvezza. Sarà una fotografia netta, del ersto, dei budget a disposizione

Mauro Antonioli, allenerà mai il Rimini?

“Mai dire mai. Adesso sono concentrato solo sulla Fermana”.

