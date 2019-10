Rimini Calcio: Ferrani out, con Arlotti in dubbio anche Van Rasbeeck

Sport

Rimini

| 19:32 - 25 Ottobre 2019

IL Rimini con problemi in difesa (18 reti subite, la peggiore difesa del girone assieme al Fano) per domenica nella sfida contro la Fermana (ore 17,30). Ferrani non si è allenato neppure oggi e dunque le probabilità che sia della partita sono poche. Arlotti si è allenato a parte come Van Rasbeeck ed entrambi sono in forse. Decisiva la rifinitura di sabato allo stadio Romeo Neri (a porte chiuse) dove nel frattempo sono terminati i lavori al campo. Tra gli ospiti mancherà Persia squalificato. Nel Rimini rientrano dalla squalifica Zamparo e Scappi, ma esce Finizio perché fermato dal giudice sportivo. La difesa è dunque un rebus. Possibile che faccia il suo debutto l'under Mancini sulla corsia esterna fermi restando Cigliano e Oliana come altri due under (se mancherà Arlotti). Altra ipotesi Cigliano e Lionetti a centrocampo.

SETTORE GIOVANILE Si comincia sabato con la Berretti di mister Giordano Cinquetti di scena nella tana del Carpi. Fischio d'inizio ore 11.30. Domenica la doppia sfida sul campo del Modena che vedrà impegnate l'Under 14 di mister Lorenzo Magi e l'Under 13 di mister Massimo Finotti, entrambe con inizio alle ore 11. Sempre domenica, ma alle 11.30, l'Under 16 di mister Loris Bonesso andrà a far visita alla Cavese.