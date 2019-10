Volley A2 femminile, la Omag a caccia del poker: domenica (ore 17) arriva la matricola Montale

Sport

San Giovanni in Marignano

| 19:03 - 25 Ottobre 2019

Dopo i tre successi consecutivi che hanno proiettato la Omag al primo posto in classifica, le romagnole domenica affronteranno in casa la Exacer Montale. La formazione emiliana, guidata da coach Tamburello, si presenta come matricola assoluta in serie A2 dopo la promozione nella scorsa stagione. Al momento ha raccolto solo due punti in tre giornate con la vittoria al tie break su Martignacco.

Accanto alle conferme, la Exacer ha inserito atlete di qualità e esperienza in categoria come Saveriano e Gentili, e puntato sull’opposta Luketic (proveniente dal Texas, NCAA). Obiettivo: salvezza.

Per perseguire questo risultato sarà fondamentale la presenza dell’eterna Tai Aguero, e quando c’è di mezzo un monumento simile, l'asticella tende ad alzarsi.

"Non vedo l’ora di vedere Tai Aguero dall’altra parte della rete perché sono cresciuta con le mie coetanee che veneravano la Piccinini mentre io ho sempre avuto un occhio per la lei - racconta Salì Coulibaly - . La ammiro perché pur non essendo altissima è un attaccante dinamica e capace di ricoprire tutti i ruoli: insomma una giocatrice completa. Per me giocare contro di lei è un onore. Montale è una neopromossa che comunque anche nelle amichevoli ha dimostrato dì avere carattere e non molla. In settimana le abbiamo studiate e cercheremo di imporre il nostro gioco".

Aggiunge Anna Gray: "Sono d’accordo con Salì che non bisogna mollare niente e non bisogna sottovalutare nessuno perché è difficile riuscire a creare il proprio gioco con una una squadra del genere che magari ha un gioco più lento del nostro. Sarà importante rimanere concentrati. Contiamo sul nostro pubblico: non ho mai visto un tifo del genere e noi ce la metteremo tutta come al solito. Sarà una partita bellissima soprattutto grazie ai tifosi che ci sostengono sempre".

Domenica si gioca alle ore 17 al Palamarignano, arbitri Anthony Giglio e Marta Mesiano. Le probabili seguenti formazioni:

Omag: Battistoni in regia e Decortes opposto, Saguatti e Pamio in posto 4, Gray e Lualdi al centro e Bresciani libero all Saja vice Zanchi.

Exacer: Saveriano al palleggio, Lucketic opposto, Brina e Aguero alle bande, Gentili e Fronza centrali e Bici libero all Tamburello, vice Zagni,



