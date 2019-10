Calcio 1a Cat: Athletic Poggio regola 2-1 l'Alta Valconca. Pari Riccione e Stella

Sport

Rimini

| 19:51 - 27 Ottobre 2019

Casadei, capitano dell'Athletic Poggio (Click stampa&foto).





Athletic Poggio - Alta Valconca 2-1



AT.POGGIO: Sebastiani, De Paoli, Campanelli, Valentini (13'st Fabbri P. ), Casadei, Astolfi, Gambuti (36'st Mariotti), Fontana (34'st Bizzocchi), Della Marchina, Celli (43'st Bartolini), Neri.

In panchina: Spadazzi, Magnani, Tosi, Vincenzi, Cavalli

All. Fabbri A.

ALTA VALCONCA: Bornacci, Bencivenga, Bertuccioli (36'st Pazzaglini A.), Terenzi, Albani, Palmerini (38'st Pastor), Matteucci (22'st Kone), Dolci, Pazzaglini M., Cevoli, Ricciatti.

In panchina: Tullio, Ottaviani, Fratesi

All. Di Nunzio.



ARBITRO: Cereti di Cesena.

RETI: 4'pt rig. Cevoli (AV), 12'pt rig. e 14'st Neri.

NOTE: ammoniti Valentini, Casadei, Fabbri P. , Celli, Neri, Terenzi.

CRONACA: convincente vittoria dell'Athletic Poggio, che supera 2-1 l'Alta Valconca. Sono gli ospiti a passare in vantaggio grazie a un rigore trasformato da Cevoli. Sempre dagli undici metri il pareggio di Neri, che era stato bravo a procurarsi il penalty. Al 33' l'Alta Valconca sfiora il raddoppio, ma il tiro a botta sicura di Pazzaglini, liberato da un rimpallo, colpisce il palo esterno alla destra di Sebastiani. Al 40' Pazzaglini fa il bis con un altro tiro che si stampa sulla parte interna del legno alla sinistra del portiere bernese. Il primo tempo si chiude con una deviazione di Bornacci sul colpo di testa ravvicinato di Gambuti, imbeccato da un cross di Della Marchina. Nella ripresa al 59' Della Marchina conclude un assolo personale con l'assist per la doppietta di Neri. All'87' è il neo entrato Bizzocchi a rubare palla sulla destra, a involarsi verso il fondo e a servire Della Marchina, il cui tiro è respinto dal palo.





Polisportiva Sala - Stella 1-1



POL. SALA: Pieri, Fabbri Mat. (39’st Pagan), Velella A., Bartolini Y. (35’st Savadori), Aaron, Calandrini, Quarta, Zoffoli (18’st Pellegrini), Magnani, Milzoni (15’st Pagliarani), Orlandi (24’st Fabbri Man.).

In panchina: Caprili, Gavagnin, Stambazzi, Velella G.

Allenatore: Bartolini.

STELLA: Gentili, Gamberini An., Bonucci, Cenci, Cicchetti (35’st Del Prete), Belicchi (39’st Gogoli), Lazzaretti, Garcia Rufer, Bellettini (27’st Siuni), Greco (13’st Fabbri L.), Greppi (47’pt Gabellini).

In panchina: Temeroli, Angelini, Gamberini Al., Crescentini.

Allenatore: Boldrini.



ARBITRO: Fiumana di Cesena.

RETI: 6’st Milzoni (PS), 41’st su rig. Siuni (S).

NOTE: ammoniti Boldrini, Garcia Rufer, Zoffoli, Fabbri Mat. Angoli 2-5, recupero 2'+3'.

CRONACA: Al 27' Sala pericoloso con Velella che serve Y.Bartolini, cross per Orlandi che calcia a botta sicura, impegnando l'attento Gentili. Cesenaticensi in vantaggio al 51': punizione dalla destra di Calandrini, la palla rimane in mezzo all’area, Milzoni è il più lesto di tutti e di piatto supera Gentili. Al 60' Gabellini chiama alla parata Pieri. La Stella trova il pareggio all'85': rimessa laterale in zona avanzata per gli ospiti, la palla è tra i piedi di Garcia Rufer che effettua un cross in area intercettato da un braccio di Savadori. Dal dischetto Siuni supera Pieri, che tocca il pallone senza riuscire a evitare il gol. Al 91' uno-due tra Siuni e Del Prete, tiro alto.





Riccione - San Vittore 1-1



RICCIONE: Tacchi, Galesi, Mancini (60' Gambuti), Balducci (78' Colonna), Olivieri, Barretta, Amadei, Gasperoni, Amati (74' Barbiani), Palumbo (70' Pellegrino), Cardini (81' Morri).

In panchina: Ndao, Giorgini, Facchini.

SAN VITTORE: Golinucci, Zaccheroni, Tumedei, Primitivi, Bocchini, Mazzotti, Corradini, Totaro (69' Farneti), Gentili (76' Ceccarelli), Bazzani, Alessi (54' Domenichini).

In panchina: Fabbri, Agasisti, Mirri, Reali, Sacchetti, Sintoni.

Allenatore: Zamagni.



ARBITRO: Sarti di Rimini.

RETI: 50' rig. Amadei (R), 82' Domenichini (SV).

NOTE: ammoniti Balducci, Pellegrino, Tumedei, Bocchini, Zaccheroni.

CRONACA: dopo le dimissioni dell'allenatore Simone Amadori (per motivi familiari), il Riccione conquista un punto con il San Vittore. La squadra biancoazzurra passa in vantaggio su rigore procurato da Amati e trasformato da Amadei. In mischia il pareggio di Domenichini.