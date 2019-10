Halloween a Italia in Miniatura da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre

Eventi

Rimini

| 16:52 - 25 Ottobre 2019

Halloween a Italia in Miniatura.

Scheletri colossali, piccoli orrori nascosti e animazione da brivido: ad Halloween solo il terrore non è in miniatura. Da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre al parco tematico Italia in Miniatura, laboratori musicali stregati, truccabimbi e la Zombie Parade, un’allegra sfilata di scheletri, zombie mattacchioni e streghette su e giù per l’Italia al ritmo della Zombie Band. Orario: 9.30 - 16.30 apertura del parco; 10.30 - 16.00 apertura delle attrazioni Ingresso: a pagamento Info: 0541 736 736