Associazioni firmano protocollo con il Comune di Rimini per installare più telecamere

Attualità

Rimini

| 15:59 - 25 Ottobre 2019

Firma del protocollo di intesa per ampliare la rete di videosorveglianza.

Oggi (venerdì 25 ottobre) è stato firmato in Comune a Rimini il protocollo d'intesa per ampliare la rete di telecamere, attraverso la collaborazione di privati e associazioni, che si impegnano a promuovere l'installazione di sistemi di videosorveglianza collegati direttamente con gli apparati della Polizia Municipale di Rimini.



Per questa importante intesa sono state coinvolte: Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato. C.N.A., Federfarma, Legacoop Romagna, Confcooperative Ravenna Rimini, Confindustria Romagna, ANCE Rimini, Ceto Medio, AIA, Camera di Commercio di Rimini, Ordine degli architetti, Ordine degli ingegneri, Collegio dei Geometri, Consigli Natarile, Ordine dei Commercialisti, Ordine degli Avvocati, CGIL, CISL e UIL.



Un protocollo che nasce con l’obiettivo di creare una rete integrata di videosorveglianza nel territorio comunale, andando a implementare ulteriormente il sistema di controllo già attivo gestito dal Comune di Rimini e collegato alla centrale operativa della Polizia Locale e delle Forze di Polizia. Un’iniziativa che risponde ad una precisa esigenza sollevata in diverse circostanze proprio dai privati, da confederazioni e associazioni, per ampliare la copertura del sistema di videosorveglianza in particolare nella rete viaria principale e secondaria e in alcuni luoghi strategici.



Si tratta di un contributo decisivo per la deterrenza e le prevenzione che ha diversi obiettivi, tra i quali il contrasto all'illegalità e l'intervento sui fattori di degrado urbano.