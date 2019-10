Il concorso di Miss Mondo arriva a San Marino all'Atlante Shopping Center

Eventi

Repubblica San Marino

| 15:54 - 25 Ottobre 2019

Concorrenti di Miss Mondo.

Arrivano anche a San Marino le selezioni di Miss Mondo, il concorso di bellezza e talento più antico e prestigioso al mondo, che darà la possibilità alla vincitrice del titolo Nazionale di partecipare alla finalissima mondiale di Miss World.

L’appuntamento è fissato per domenica 27 ottobre dalle ore 16.00 al Centro Commerciale Atlante di San Marino: nella piazza principale dello Shopping Center è prevista una selezione regionale di Miss Mondo, il concorso al quale potranno partecipare tutte le ragazze nate fra il 1994 ed il 2004.



In palio 4 titoli, rispettivamente: “”, “”, “” e “”, ovvero la più votata in diretta dagli internauti attraverso la pagina Facebook di Miss Mondo Italia. Tutte le fasce saranno valide per l’accesso alle finali regionali dell’Emilia Romagna.Il programma della giornata prevedel’arrivo delle concorrenti che avranno a disposizione uno staff di parrucchieri per essere pronte a sfilare davanti alla giuria ed al pubblico.prenderà il via lo show delle ragazze, che sfileranno con elegantissimi abiti di gala, mini abiti e costumi da bagno, tutto nel consueto stile di Miss Mondo, fatto di eleganza e buon gusto.Intanto, per tutte le ragazze che desiderassero avere informazioni sulla partecipazione alle selezioni di Miss Mondo Italia, basterà telefonare a, responsabile d’Area Emilia Romagna, allo 335.80.39.000, oppure inviare una e-mail a eros.ceruti@gmail.com