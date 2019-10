Ruba 50 euro in una tabaccheria di Pennabilli sotto gli occhi delle telecamere: denunciato

Cronaca

Pennabilli

| 15:05 - 25 Ottobre 2019

Carabinieri in piazza a Pennabilli.

I Carabinieri della Compagnia di Novafeltria hanno scoperto e denunciato l’autore di un furto in una tabaccheria di Pennabilli, fatti avvenuti a metà ottobre. L'esercente, recatosi alla Caserma di Via dei tigli a Pennabilli, si era accorto dell'ammanco di 50 euro e sospettava di un uomo entrato nel suo negozio. I Carabinieri della Stazione di Pennabilli hanno visionato le telecamere del circuito di videosorveglianza e hanno visto un uomo, un 47enne residente in zona, che entrato nella tabaccheria, con la scusa di acquistare qualcosa e approfittando di un attimo di distrazione dell'esercente, si era impossessato di 50 euro lasciati in un cassetto del bancone, rimasto semiaperto. I Militari hanno identificato il responsabile e lo hanno individuato. Il 47enne ha restituito il bottino, ma è stato denunciato per furto aggravato.