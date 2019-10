Un anno di emozioni al Teatro Galli. L'abbonato più giovane ha 17 anni, il più anziano 87

Attualità

Rimini

| 13:57 - 25 Ottobre 2019

Teatro Galli di Rimini.

Un anno di emozioni, di commozione e di bellezza: sono trascorsi dodici mesi da quando la voce di Cecilia Bartoli ha incantato il pubblico che per la prima volta faceva il suo ingresso al Teatro Galli, il 28 ottobre 2018. A dodici mesi di distanza non sembra essere intaccato l'entusiasmo per la riscoperta di un luogo che la città ha atteso per tanto tempo e a cui i riminesi sono già affezionati. Impossibile fare una stima reale di quante persone abbiano varcato la soglia del teatro in questi dodici mesi, tanta è stata la mole di eventi organizzati e ospitati. Oltre alla stagione di lirica, musica, prosa e danza, alle visite guidate vanno ricordati gli svariati spettacoli, concerti, appuntamenti culturali promossi da associazioni, enti, privati che il Teatro ha ospitato (da Ulisse Fest al Meeting, da ad Alta voce di Coop Alleanza 3.0 al Concorso internazionale di danza Noureev, passando per concerti di grandi artisti italiani come Luca Carboni e Vinicio Capossela). Un'offerta variegata con un unico denominatore: la sorprendente risposta del pubblico. Ecco perché in occasione di questo primo compleanno non poteva esserci regalo migliore che spalancare nuovamente le porte del Teatro: una sorta di open day, domenica 27 ottobre, con accesso gratuito al teatro da mattina a sera, per dare a tutti un'ulteriore possibilità di ammirare lo splendore del Galli.





I momenti da ricordare





Il Teatro Galli è un posto da vedere





Opera, oggi e domani





Sagra Malatestiana, 70 anni e lo sguardo al futuro



L'abbonato più giovane ha 17 anni, il più anziano 87. Marito e moglie fedeli al Teatro da 40 anni





Teatro aperto da mattina a sera per brindare a un anno di emozioni



E' spettato ad una delle regine della lirica mondiale,, tenere a battesimo la nuova vita del Teatro. Uno spettacolo anticipato da un momento emozionante, la rappresentazione dein versione smart, davanti a un pubblico composto dai ragazzi delle scuole e dai nonni. Un'inaugurazione lunga tre mesi che ha visto il pubblico del Galli acclamare la star della danza mondiale Roberto Bolle e il Maestro Valery Gergiev. Emozione ed orgoglio il 3 agosto quando il Maestro Riccardo Muti ha diretto la sua Orchestra Cherubini davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un evento unico trasmesso anche sul maxischermo in una piazza Cavour gremita.Il celebre magazine americanonella seconda edizione del suo speciale dedicato ai World's Greatest Places ha inserito il Teatro riminese tra i 100 luoghi al mondo che meritano di essere visti. Un consiglio che hanno seguito: tanti sono infatti i riminesi e i turisti che hanno approfittato delleorganizzate da dicembre scorso e che dopo il picco iniziale ha avuto un trend costante, sia nei mesi invernali sia nel periodo estivo. Seicento solo i visitatori che hanno approfittato ad esempio dei due giorni di visite speciali (12 e 13 ottobre) nell'ambito del Festival del mondo antico, che ha consentito anche di scoprire le sale del Galli Multimediale. La suggestione del teatro ha colpito anche alcuni grandi marchi internazionali, come Amaro del Capo che ha realizzato al Galli l'ultimo spot tv lanciato per la prima volta su Rai Uno nelle serate del Festival di Sanremo, Porsche, recentemente ospite delle sale polettiane.La riapertura del sipario del Galli ha segnato il ritorno della stagione di opera lirica nel teatro riminese. Ad aprire il percorsodi Giuseppe Verdi, nel marzo scorso, mentre il secondo titolo del 2019 in scena tra circa un mese sarà, di Vincenzo Bellini (con la regia di Cristina Muti e la presenza dell'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini. Terzo titolo in programmazione prossimamente l'Aroldo, l'opera con la quale Giuseppe Verdi inaugurò il Teatro nel 1857. Il 2020 segnerà il debutto delche coinvolgerà i bambini dai 6 ai 13 anni, in collaborazione con gli istituti scolastici che aderiranno. Il progetto è un percorso didattico accreditato presso il Miur dedicato alla formazione degli insegnanti, che guideranno gli studenti nelle attività laboratoriali e nella preparazione alla partecipazione a teatro. Un percorso culminerà con la visione di uno spettacolo, "Elisir d'amore" di Donizetti (il 15 maggio 2020 alle ore 9 e alle ore 11). Debutto al Galli nel 2019 anche per la tradizionale opera di Capodanno con il Coro Galli (Carmen, quattro repliche).Riccardo Muti, Svetlana Zakharova e Vadim Repin, Simon Rattle con la London Symphony Orchestra, Lahav Shani a cui Zubin Metha ha affidato la Israel Philharmonic Orchestra, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,l'Orchestra del Teatro Regio di Torino e del Comunale di Bologna: sono solo alcuni dei nomi che si sono alternati sul palco grazie alla Sagra Musicale Malatestiana, la rassegna musicale che quest'anno celebra i 70 anni di vita., oltre ai cinque appuntamenti di Percuotere la Mente, con quasi 12.500 biglietti venduti e 680 abbonamenti. Va invece avanti da 12 anni e ha trovato nuova spinta nel Teatro ritrovato il, che consiste nell'adozione, da parte di vari soggetti (imprese o singoli cittadini), di giovani non frequentanti le sale da concerto, regalando loro la possibilità di partecipare a conferenze e ad incontri con i musicisti, ma soprattutto offrendo loro l'abbonamento a una selezione di concerti nel programma della Sagra Musicale Malatestiana. Un progetto che porta con sé una fidelizzazione costante: nel 2019che stanno frequentando i concerti pagando un abbonamento (a prezzo ridotto) dopo il periodo di "adozione" da parte di un loro mentore.La prima stagione di prosa – 25 spettacoli suddivisi tra i vari percorsi (ABC, turno D, contemporaneo e i fuori abbonamento) - ha chiuso con numeri importanti che confermano la qualità e il gradimento della programmazione. Esauriti anche gli abbonamenti messi a disposizione per la stagione 2019/2020 (1.338), una quota che ha consentito di riservare un contingente di biglietti per la vendita (anche attraverso Formula 3, la novità di questa stagione che offre la possibilità di assistere a tre spettacoli a scelta) e soprattutto garantire un adeguato numero di posti dedicati alle scuole. La sfida che apre il nuovo contenitore culturale è quello infatti di continuare nel percorso di coinvolgere sempre più giovani negli appuntamenti culturali della città. C'è però chi già ha sviluppato una passione per il palcoscenico:. L'abbonato con più primavere sulle spalle invece ha soffiato sulle 86 candeline, mentre tra gli abbonati fedeli da. Quarant'anni da applausi.Il compleanno del Teatro Galli sarà festeggiato domenica 27 ottobre, quando il teatro resterà aperto al pubblico tutto il giorno, dalle 10 alle 23. Il programma prevede alla mattina, dalle 10 alle 14,(che sarà possibile prenotare direttamente in teatro), mentre fino alle 23 sarà possibile scoprire(visite libere, senza guida). Al pomeriggio spazio alla musica con un'esibizione nel Foyer dei, a partire dalle 15. Alle 17 è previsto un momento dedicato ai saluti istituzionali, mentre alle 17.30 sarà proiettato ilrealizzato dal Gruppo Icaro e dedicato ai tre mesi di eventi che hanno salutato l'apertura del Teatro. Alle 18 ancora musica con il concerto della. La Myo, formazione giovanile nata nel 2011 da un'idea del Maestro Michele Chiaretti, rappresenta una delle più importanti eccellenze nazionali in campo musicale dilettantistico e per l'occasione eseguirà un repertorio dedicato al jazz delle origini, con musiche di Ellington, Fitzgerald, Goodman, Shaw, Porter. Dopo ilalle 19 nel foyer e nella Sala Ressi,e con la proiezione in loop di alcuni video che raccontano le emozioni di questi dodici mesi, compresi gli auguri appositamente registrati da Cecilia Bartoli. Per l'occasione anche la facciata del teatro sarà illuminata e sarà diffusa musica in esterno durante tutta la giornata.