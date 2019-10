Nina Zilli ospite a Music Academy Rimini martedì 5 novembre

Eventi

Con l’inizio dei corsi accademici, parte una nuova stagione di eventi alla Music Academy Rimini. Si parte subito con un incontro di calibro nazionale, una vera e propria rarità per il nostro territorio.

Michele Monina uno dei critici musicali più importanti del settore discografico Italiano - che tra pochi giorni sarà tra gli autori del nuovo film di Vasco Rossi, nonché suo biografo da sempre - intervisterà con una formula unica, in puro stile università americane, una delle cantautrici più rilevanti del panorama musicale Italiano: Nina Zilli. Attraverso le domande di Monina, Nina Zilli racconterà un po' della sua storia, pronta a trasmettere agli allievi della Academy un po' della propria esperienza.

L’incontro si terrà alle ore 16 di Martedì 5 Novembre, nell'Auditorium dell’accademia in viale Italia. Music Academy Rimini darà la possibilità a pochi non iscritti, fan di Nina e amatori di musica, di poter essere presenti. Unico modo per accedere: presentarsi alla Music Academy Rimini entro il 4 Novembre e richiedere il Pass di ingresso.





Novità 2019/2020 di Music Academy Rimini

La Music Academy nel primo anno ufficiale e con l’entrata dei nuovi titolari è stato da subito un fiore all’occhiello per il settore musicale a Rimini. I, e sia la musica suonata che il settore DJ sono ormai un punto di riferimento per tantissimi allievi del territorio riminese, ma anche per ragazzi fuori provincia e regione: c'è chi fa anche 300 km per venire a studiare in accademia.una delle sole tre presenti in Italia (le altre a Napoli e Milano).A Novembre ci sarà latenuta da una delle figure più importanti nel settore professionale e artistico:A fine mese arriva all'accademia anche la grande multinazionalea presentare alcune delle nuove macchine professionali da inserire nelle consolle di tutto il mondo: proprio Rimini sarà la prima ed esclusiva scuola dj ad avere in casa i modelli del futuro per i professionisti del settore.aprirà poi unaa Gennaio ma resta quella di Rimini la sede ufficiale per tutto il centro Italia.Durante l’evento del 5 Novembre, con Michele Monina e Nina Zilli, verrà presenteranno il: per il secondo anno nella sede di Rimini si terrà una grande MasterClass per cantautori, autori e interpreti che già l’anno scorso ha portato una decina di nomi di altissimo profilo. Ricordiamo il presidente di, il manager di Tiziano Ferro e Nina Zilli,, queIlo di Francesco Renga, Annalisa e Giusy Ferreri,e tanti altri.