Rimini, giù le rette dei nidi privati: ma dovranno rispettare gli obblighi vaccinali

| 13:00 - 25 Ottobre 2019

Asilo nido (foto di repertorio).

Oggi (venerdì 25 ottobre) la Giunta comunale di Rimini ha approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Rimini e i gestori di nidi privati per lo svolgimento delle attività conseguenti all'adesione al progetto 'Al nido con la Regione'. Con questo atto, la Giunta del Comune di Rimini sceglie di mantenere una quota delle risorse ricevute nell'ambito del programma regionale, 50 mila euro, anche per promuovere il taglio delle rette negli istituti privati.



Nella convezione, oltre agli strumenti operativi per l'abbattimento delle rette, sono stati inseriti alcuni articoli relativamente al rispetto delle regole e ai relativi controlli che i privati devono sottoscrivere per poter accedere alle risorse. Il gestore del Nido d'infanzia privato dovrà rispettare diversi punti tra cui il rigoroso rispetto della normativa vigente sugli obblighi vaccinali.



"Sottolineo ancora una volta - è la dichiarazione dell'assessore ai Servizi educativi, Mattia Morolli - la questione riguardante l'utilizzo dell'Isee come riferimento per la concessione delle agevolazioni. Queste, sia nel pubblico come nel privato che deciderà di sottoscrivere la convenzione, saranno concesse a chi consegna un Isee inferiore ai 26 mila euro. E' una misura di equità, che favorisce le famiglie con redditi più bassi, all'interno di uno schema fondato sui pilastri del rispetto delle regole e dell'uguaglianza. Naturalmente, anche i beneficiari privati saranno soggetti ai medesimi controlli sull'ISEE che abbiamo già messo in campo per gli utenti delle strutture comunali".