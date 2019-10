Idee e progetti digitali per migliorare la città di Rimini: studenti all'opera con City Hack

Attualità

Rimini

| 12:47 - 25 Ottobre 2019

Laboratori aperti di via Cavalieri a Rimini.

Il 15 novembre a Rimini, presso il Laboratorio Aperto in Via dei Cavalieri, 22 si terrà un evento innovativo e sperimentale promosso dalla Provincia di Rimini nell’ambito del progetto di orientamento scolastico “Scegliere AttivaMente”, organizzato da Demetra formazione in collaborazione con Comune di Rimini, Fablab Romagna ed ART-ER.

L'evento, denominato CityHack, è rivolto a tutte le studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di II grado della Provincia di Rimini che intendono apportare innovazioni digitali creative alla propria città. Attraverso le tecnologie anche le idee più semplici possono dare un importante contributo per la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico o per la creazione di nuovi servizi.



Si tratta quindi di un hackathon, in cui studenti delle scuole superiori della provincia saranno chiamati a ideare e progettare soluzioni digitali per rendere più smart e attrattivo il modo di vivere la città – sia per i turisti che per i residenti – valorizzandone i monumenti e i luoghi di interesse o immaginando nuovi possibili servizi o modalità di fruizione.



La parola “hackathon” è la fusione dei termini “hacker” - inteso come esperto informatico - e “marathon”, quindi una vera e propria gara, con una giuria che selezionerà il progetto vincitore. I ragazzi si sfideranno suddivisi in squadre ed assistiti da tutor e mentor, scelti fra esperti e professionisti nel campo dell’informatica e della comunicazione.



La gara (della durata di 8 ore), sarà preceduta da un incontro preparatorio, nel pomeriggio del 14 novembre. C’è ancora tempo per iscriversi, tramite il sito www.scegeliereattivamente.it; la partecipazione è completamente gratuita e l’attività formativa può essere inserita nel curriculum dello studente. Per maggiori informazioni: Demetra Formazione - Rimini - tel. 0541/1646583 o Ufficio Istruzione e scuola della Provincia di Rimini – tel. 0541 716367.