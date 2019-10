Pericoloso rapinatore, ricercato da tempo e autore di vari reati: finito in manette

Cronaca

Rimini

| 12:13 - 25 Ottobre 2019

Distintivo Polizia, foto di repertorio.

Una sfilza di precedenti per furti, tentati furti e rapine. Un napoletano D.A. 52enne residente a Rimini è stato arrestato dalla Polizia in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Forlì. L'uomo si era reso protagonista di una rapina in concorso l'11 gennaio 2013 a Savignano sul Rubicone ed è stato condannato a 3 anni di reclusione. La Polizia non lo ha rintracciato a Rimini dove aveva la residenza. Le indagini hanno permesso di trovarlo invece in una struttura a Riccione in via Flaminia. All'alba di venerdì il 52enne è stato prelevato dagli agenti e portato in Questura dove è stato identificato. Sul suo capo diversi precedenti tra cui un arresto a Cesenatico per un tentato furto in concorso avvenuto nel giugno 2019.