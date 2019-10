Riccione, finanziamenti per progetti sociali e non solo nella variazione di bilancio di previsione

Attualità

Riccione

| 11:55 - 25 Ottobre 2019

Ingresso del Comune di Riccione.

Sostegno all’handicap, emergenza abitativa, abbattimento delle barriere architettoniche, nuovo centro di Buon Vicinato a San Lorenzo e Centro di Quartiere Fontanelle: sono le principali voci che ottengono finanziamenti con la variazione al bilancio di previsione del triennio 2019/2021. Le delibera approvata dalla Giunta Comunale, e che adesso dovrà passare al vaglio del Consiglio Comunale, prevede nuove risorse, pari a 52.000 euro, per favorire l’assistenza ai bambini con handicap nelle scuole dell’infanzia, tra servizi sanitari e insegnanti di sostegno, 58.000 euro per l’emergenza abitativa e 57.000 euro per eliminazione delle barriere architettoniche.







Fra gli investimenti previsti anche 80.000 per la costruzione del nuovo Centro di Buon Vicinato nel quartiere San Lorenzo, 130.000 euro per la riqualificazione della pubblica illuminazione in zona Stadio, 152.000 euro per i lavori di copertura al tetto dello Stadio del Nuoto e 55.000 per il fondo dipendenti comunali, in modo da garantire loro maggiori risorse per l’espletamento delle proprie funzioni. A questi interventi vanno aggiunte ulteriori risorse per la ristrutturazione della sala polivalente al centro di quartiere Fontanelle, i lavori per il nuovo viale Tasso, iniziative sportive e turistiche, incluse quelle dei comitati cittadini, e la copertura delle spese per lo show case di Tommaso Paradiso organizzato per le riprese del film “ Sotto il sole di Riccione”.







“Grazie all'oculata gestione delle risorse da parte della nostra amministrazione, abbiamo approvato una importante variazione di bilancio che stanzia finanziamenti aggiuntivi per realizzare opere utili alla città. Abbiamo messo in moto risorse importanti per dare risposte concrete a più settori della città, e quindi ai cittadini, senza aumentare tasse o imposte. Altre risorse significative - dichiara l’assessore al bilancio Luigi Santi - saranno messe in campo per il taglio alle rette dei nidi, per la polizia locale attraverso l’acquisto di nuovi parcometri, così come per la biblioteca comunale, il centro Nautilus e le scuole dell’infanzia con l’acquisto di nuovi beni, a partire da giochi, e l’assunzione di personale ausiliario fino all’impiego di nuove risorse per lo smaltimento dei rifiuti dell’arenile. Sottolineo anche che, in parte ordinaria, la variazione di bilancio procede a ritmo sostenuto per quanto riguarda il recupero IMU degli anni precedenti e, relativamente agli oneri di urbanizzazione, la previsione è di superare i 3 milioni di euro entro la fine dell’anno”.