Bellaria, isola dei Platani al buio per colpa dei vandali, staccata la corrente alle luminarie

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 11:10 - 25 Ottobre 2019

Le luminarie intorno agli alberi dell'Isola dei Platani di Bellaria.

Staccano i fili della corrente delle luminarie in centro a Bellaria. L'episodio è stato denunciato ai Carabinieri da parte dell'Associazione Isola dei Platani ed è successo nella notte tra lunedì e martedì scorso. Le luci erano quelle disposte attorno ai tronchi degli alberi che popolano la via. La zona è sotto il controllo delle telecamere e le immagini sono nelle mani dei militari che sono alla ricerca degli ignoti vandali. L'associazione Isola dei platani si è subito attivata facendo riparare il danno in vista dell’accensione straordinaria di Halloween.