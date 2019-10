Karate, la riminese Fiammetta Gabellini terza agli Europei ad Odense

Sport

Rimini

| 10:57 - 25 Ottobre 2019

A destra la riminese Fiammetta Gabellini.



Si sono svolti ad Odense in Danimarca gli undicesimi campionati europei di karate. Fra le donne è giunta terza la 29enne riminese Fiammetta Gabellini (Società Fisico 51-Aks) che ha disputato dei match a grande livello vincendone due e perdendo il terzo. L’arbitraggio forse ha penalizzato la ragazza riminese che però ha ammesso che l’avversaria era brava sebbene le fosse inferiore. Nessuna polemica anzi tanta soddisfazione per un risultato che alla vigilia era impensabile. Una nbella soddisfazione anche per l'allenatore dell'atleta riminese Ludovico Ciccarelli (12esimo dan).

Ora nel 2020 i campionati mondiali in Giappone, un’altra grande avventura da preparare con duri allenamenti e tanta costanza.