"Festini" privati a base di cocaina. Nei guai due insospettabili imprenditori riminesi

Cronaca

Riccione

| 08:58 - 25 Ottobre 2019

Cocaina, foto di repertorio.

Festini a base di cocaina nelle abitazioni di due insospettabili imprenditori riminesi. I Carabinieri di Riccione hanno fatto scattare le manette ai polsi di B.M. un 45enne e denunciato M.L. un 40enne per detenzione di droga ai fini di spaccio. I due, soci in affari, incensurati e titolari di una serie di esercizi pubblici lungo la riviera, sono stati bloccati dai Carabinieri giovedì mattina. I militari hanno effettuato le perquisizioni a Riccione con la collaborazione dell'Unità Cinofila. I due sono stati trovati in possesso di 31 grammi di cocaina, pochi grammi di hashish, due bilancini di precisione e tutto l'occorrente per il confezionamento della droga. Gli imprenditori erano da tempo nel mirino dell'Arma che li teneva sotto controllo e li pedinava. All'interno dei due appartamenti si tenevano festini a base di cocaina. Giovedì mattina i Carabinieri, al termine di un'indagine coordinata dal pubblico ministero Luca Bertuzzi della Procura di Rimini, sono intervenuti nelle abitazioni. Il pubblico ministero di turno Dott. Stefano Celli ha convalidato l’arresto del 45enne che verrà giudicato per direttissima nella giornata di venerdì.