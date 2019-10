Attualità

| 08:32 - 25 Ottobre 2019

Incontro con i geometri.

Il Festival della cultura tecnica fa tappa anche a Novafeltria con l’evento Technical Site e si terrà sabato 26 ottobre alle 15 all’I.S.I.S.S. Tonino Guerra in Piazzale Lorenzo Moni. Un incontro organizzato dal Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Rimini in collaborazione con l'Università degli Studi di San Marino e dei docenti del corso di studio Costruzioni Ambiente e Territorio (CAT). Il Festival è promosso dalla Regione Emilia Romagna e Provincia di Rimini per avvicinare e sensibilizzare ragazzi e famiglie al mondo delle costruzioni e del recupero del patrimonio edilizio esistente.

I partecipanti verranno accompagnati in un percorso di conoscenza sulle tecniche di progettazione, costruzione e ristrutturazione degli edifici, presentando nuove tecnologie e sistemi operativi.



Interverranno i docenti del dipartimento di ingegneria civile dell'Università di San Marino ove la scorsa settimana ha conseguito la laurea il primo studente in Italia nell’indirizzo "Costruzioni e Gestione del Territorio”.



La cittadinanza è invitata a partecipare e trascorrere qualche ora insieme ai docenti dell’Università di San Marino, dell’ l'I.S.I.S.S. Tonino Guerra – Costruzioni Ambiente e Territorio (CAT) ed ai tecnici del Collegio dei Geometri di Rimini.